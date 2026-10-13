«Θα βάλουν γαλάζιες κορδέλες και στους κουβάδες για νερά στο αεροδρόμιο της Χίου;», αναρωτιέται με ειρωνικό τρόπο η Νέα Αριστερά.

Ήταν Μάρτιος του 2024 όταν ο Νότης Μηταράκης παρουσίαζε τα έργα «της γενιάς μας» στη Χίο, μεταξύ αυτών και το νέο κτίριο στο αεροδρόμιο της Χίου, το οποίο πλημμύρισε χθες, με νερά να τρέχουν από την οροφή και τους επιβάτες να ανοίγουν… ομπρέλες.

Τα βίντεο έγιναν viral στα social media και όχι άδικα.

«Θα βάλουν γαλάζιες κορδέλες και στους κουβάδες για νερά στο αεροδρόμιο της Χίου;», αναρωτιέται με ειρωνικό τρόπο η Νέα Αριστερά και σημειώνει: «Το υπουργείο Υποδομών οφείλει να απαντήσει ποιος έλεγξε και ποιος παρέλαβε το έργο, ποιος ευθύνεται για τις αστοχίες και ποιος θα πληρώσει για την αποκατάστασή τους».

Μ. Καλ.