Ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας.

Ο Ολυμπιακός με κεκτημένη ταχύτητα από τις νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ, επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής 18/10 με 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για την 7η αγωνιστική της Super League και ανέβηκε στους 16 βαθμούς δείχνοντας πως έχει βρει τον καλό του εαυτό. Αντίθετα, ο Παναιτωλικός παρά το δυναμικό του ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, γνώρισε πλέον την τέταρτη σερί ήττα του.

Τα γκολ για τους Πειραιώτες που πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση με την Σπάρτα Πράγας εντός έδρας για το Europa League πέτυχαν οι Ρόκα στο 17ο λεπτό και Τσικίνιο στο 73ο λεπτό του αγώνα.