Με κεκτημένη ταχύτητα από τις δυο νίκες κόντρα σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα.

Ο Βίκος Ιωαννίνων προέβαλε αντίσταση για ένα ημίχρονο στον Ολυμπιακό, ωστόσο, όταν οι περσινοί πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας -που αγωνίστηκαν χωρίς τους Φουρνιέ (ξεκούραση), Μοντέρο (ενοχλήσεις) και Τζόουνς (τιμωρημένος)- πάτησαν «γκάζι» στο δεύτερο μέρος, «καθάρισαν» τη νίκη με 79-68 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League κάνοντας το «3Χ3».

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν οι Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ (17π.) και Σάσα Βεζένκοβ (15π.), ενώ πολύτιμες λύσεις σε άμυνα κι επίθεση έδωσε κι ο Όμηρος Νετζήπογλου (11π.), ενώ για τους Γιαννιώτες που πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους και ήταν πολύ ανταγωνιστικοί ξεχώρισε ο Φλόιντ με 18πόντους και ο Τζάστις με 12.

Ο Βίκος μπήκε στο κλειστό «Σιδέρης Καραδήμας» με διάθεση να βάλει... δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν καταπονημένος κι απ’ τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και τα δύο παιχνίδια της με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Και είναι αλήθεια πως στο πρώτο 20λεπτο βρήκε τον τρόπο για να περιορίσει τους «ερυθρόλευκους» φεύγοντας για τα αποδυτήρια με τη διαφορά στο -3 (36-39).

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Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, ο Ολυμπιακός «έσφιξε» πολύ την άμυνά του, πήρε πολλά πράγματα και στις δύο πλευρές του παρκέ απ’ τον Εντζάι (12π., 6ρ.) και με τους ΜακΙντάιρ και Βεζένκοβ να «οδηγούν» στην επίθεση πήρε μία σημαντική διαφορά την οποία διατήρησε ως το φινάλε, φτάνοντας σε μία σχετικά... άνετη επικράτηση.

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ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θανάσης Γιαπλές): Καρακώστας 6 (2), Σωτηρίου, ΜακΝάιρ 8, Τζάστις 12 (2), Φρίμαν 7 (2), Άλμονορ, Χαντζής, Αγραβάνης 5 (1), Φλόιντ 18, Γόντικας 4, Πατρίκης 5, Πόζογλου 3 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): ΜακΙντάιρ 17 (3), Γουόρντ 8 (2), Βεζένκοβ 15 (1), Νατζήπογλου 11, Μιλουτίνοφ 10, Μπουρνελές 2, Πάπας 2, Παπανικολάου, Εντζάι 12 (2), Καραγιαννίδης, Χολ 2.