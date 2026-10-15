Οι Πειραιώτες καλούνται να ανταποκριθούν σε μια διαφορετική πρόκληση απέναντι στη γαλλική ομάδα, με στόχο να διεκδικήσουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα τους.

Στη Γαλλία και στο «Βελοντρόμ» στρέφεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε τη Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν με θετικό αποτέλεσμα την ευρωπαϊκή τους πορεία, σε μια απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία.

Με ανεβασμένη ψυχολογία ο Ολυμπιακός

Η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, καθώς επικράτησε με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και να πάρει τους τρεις βαθμούς, αποκτώντας θετικό ξεκίνημα στη League Phase.

Τώρα, οι Πειραιώτες καλούνται να ανταποκριθούν σε μια διαφορετική πρόκληση απέναντι στη γαλλική ομάδα, με στόχο να διεκδικήσουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα τους.

Τι ώρα παίζουν Μαρσέιγ - Ολυμπιακός

Η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

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Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Ολυμπιακός τηλεοπτικά από το Magenta Sport 4 και τον ΑΝΤ1.