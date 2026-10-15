Όπως εξήγησε, οι αμοιβές στον χώρο της υποκριτικής δεν καθορίζονται πλέον με τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν στο παρελθόν.

Στις οικονομικές απολαβές των ηθοποιών, τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια, αλλά και στον ρόλο που έπαιξε η Βάνα Μπάρμπα στη διαμόρφωση των υψηλών κασέ, αναφέρθηκε ο Φίλιππος Σοφιανός.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε ανοιχτά για τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της υποκριτικής, περιγράφοντας τις διαφορετικές περιόδους που έχει βιώσει το επάγγελμα.

Φίλιππος Σοφιανός: «Το κασέ δεν ακολουθεί πια αυτό που μάθαμε»

Ο ηθοποιός περιέγραψε τις διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν τις οικονομικές απολαβές των ηθοποιών, επισημαίνοντας ότι το επάγγελμα έχει περάσει από περιόδους μεγάλης ευημερίας σε εποχές σημαντικών δυσκολιών.

«Το επάγγελμα αυτό ήταν τόσο όσο να μου χαρίσει περιόδους παχέων αγελάδων και περιόδους ισχνών αγελάδων. Είναι αμείλικτο το επάγγελμα, το κασέ δεν ακολουθεί πια αυτό που μάθαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι αμοιβές στον χώρο της υποκριτικής δεν καθορίζονται πλέον με τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν στο παρελθόν, καθώς οι ισορροπίες έχουν μεταβληθεί σημαντικά, ακολουθώντας τις αλλαγές στην τηλεοπτική αγορά και στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των προσώπων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αποκάλυψη για τη Βάνα Μπάρμπα και το ένα εκατομμύριο δραχμές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στη Βάνα Μπάρμπα, την οποία παρουσίασε ως την ηθοποιό που έθεσε νέα δεδομένα στις οικονομικές απαιτήσεις των πρωταγωνιστών της ελληνικής τηλεόρασης.

Όπως αποκάλυψε, η ηθοποιός είχε ζητήσει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δραχμών για ένα επεισόδιο, σε μια εποχή κατά την οποία οι απολαβές στο θέατρο ήταν πολύ χαμηλότερες.

«Υπήρξε η αυτοκρατορία των ηθοποιών η οποία ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος να πει ότι για ένα επεισόδιο θέλει 1 εκατομμύριο δραχμές όταν ο μισθός στο θέατρο ήταν 140.000. Η Βάνα Μπάρμπα το έκανε αυτό. Έσπασε την πιάτσα και μετά νομιμοποιήθηκε ο καθείς να ζητάει ό,τι θέλει. Αλλά την αρχή την έκανε η Βάνα», σημείωσε ο ηθοποιός.

Από την ιδιωτική τηλεόραση στην εποχή των σεναριογράφων και των social media

Ο ηθοποιός έκανε επίσης μια αναδρομή στην εξέλιξη της ελληνικής τηλεοπτικής αγοράς από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η ιδιωτική τηλεόραση αναζητούσε πρόσωπα που θα συνδέονταν με την ταυτότητα και την εικόνα των τηλεοπτικών σταθμών.

Όπως ανέφερε, από το 1992 και μετά δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για ηθοποιούς που είχαν ήδη αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, με τις υψηλές αμοιβές να αποτελούν χαρακτηριστικό εκείνης της περιόδου, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, διήρκεσε περίπου μία δεκαετία.

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, η δυναμική μετατοπίστηκε προς τους σεναριογράφους, καθώς η επιτυχία μιας παραγωγής και η δύναμη του σεναρίου άρχισαν να επηρεάζουν καθοριστικά τις οικονομικές συμφωνίες. Ακολούθησε η περίοδος κατά την οποία οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί απέκτησαν μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση των όρων της αγοράς.

Ο ίδιος άσκησε, ωστόσο, έντονη κριτική στη σημερινή σύνδεση των αμοιβών με την απήχηση των ηθοποιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μετά περάσαμε στους σκηνοθέτες και μετά στους παραγωγούς όπου το πράγμα έχει ξεχαρβαλωθεί, γιατί οι αμοιβές έχουν σύνδεση απευθείας με τους followers στα social media που αυτό για μένα αυτό είναι χυδαιότητα και φαυλοκρατία. Αλλά παντού δεν συμβαίνει αυτό;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Οι ηθοποιοί έχουν ανάγκη να είναι καλοί στη δουλειά τους»

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι το βασικό κριτήριο για έναν ηθοποιό θα πρέπει να παραμένει το ταλέντο και η επαγγελματική του αξία, και όχι η δημοφιλία του ή η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι ηθοποιοί έχουν ανάγκη να είναι καλοί στη δουλειά τους και δεν έχουν ανάγκη τα υπόλοιπα. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, η πιάτσα σε ζητάει», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δυσκολία εντοπισμού νέων ανθρώπων που διαθέτουν ταλέντο και μπορούν να ξεχωρίσουν στον χώρο της υποκριτικής.

«Ψάχνουμε με το κιάλι ηθοποιό που να είναι νέος και ταλαντούχος. Από εκεί κρίνονται τα πράγματα, όπως κρινόντουσαν πάντα στο στενό συντεχνιακό μας κύκλο», κατέληξε, επιμένοντας ότι η ουσιαστική αξία ενός ηθοποιού πρέπει να βρίσκεται στην ικανότητά του και στην ποιότητα της δουλειάς του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4jzi8f68tt?integrationId=40599y14juihe6ly}