Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

Για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις, τον γάμο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, κάνοντας μια σειρά από προσωπικές εξομολογήσεις.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής (6/11), και συνομίλησε με τον Φάνη Λαμπρόπουλο για τις αλλαγές που έχει βιώσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

«Δεν μου έχει πει ποτέ όχι άντρας»

Αναφερόμενη στις ερωτικές της εμπειρίες, η Βάνα Μπάρμπα αποκάλυψε πως στα νεότερα χρόνια της δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ την απόρριψη από κάποιον άντρα. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι σήμερα θα δυσκολευόταν να διαχειριστεί μια τέτοια εμπειρία.

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«Δε μου έχει πει ποτέ όχι άντρας. Όσο ήμουν πιο νέα, ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια εξήγησε πως, εάν ερωτευόταν ξανά, θα ήταν περισσότερο επιφυλακτική, καθώς θα φοβόταν μήπως τα συναισθήματά της δεν έβρισκαν ανταπόκριση. «Τώρα αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα», ανέφερε.

Γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ

Η συζήτηση στράφηκε και στον γάμο, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι, παρότι είχε δεχτεί προτάσεις, καμία δεν κατέληξε σε γάμο. Όπως εξήγησε, κάθε φορά που πλησίαζε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας δέσμευσης, ένιωθε την ανάγκη να απομακρυνθεί.

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«Κάθε φορά που ήταν να γίνει γάμος, εγώ ήθελα να φεύγω, ξύπναγα το πρωί και ένιωθα πανικό», είπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι πιστεύει περισσότερο στη συντροφικότητα και στην αγάπη, εκφράζοντας την άποψη πως ο γάμος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά μια σχέση.

Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε και στην εικόνα της, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική εμφάνιση συχνά επισκίαζε τις υποκριτικές δυνατότητες των όμορφων γυναικών. Σήμερα, όπως εξήγησε, αισθάνεται μεγαλύτερη ελευθερία ως ηθοποιός, καθώς δεν νιώθει πλέον την ανάγκη να αποδείξει την αξία της.

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