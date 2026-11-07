Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας μεταφέρθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Στην αλλαγή της στάσης του πατέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, ο οποίος προχώρησε σε υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της, αναφέρθηκε ο συνήγορος υπεράσπισής της Νίκος Αλεξανδρής το πρωί του Σαββάτου (7/11).

Σε δηλώσεις του στο Ertnews, o κ. Αλεξανδρής τόνισε πως «ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αλλάξει στάση», ενώ υπογράμμισε: «Θα το δούμε στην πορεία, τη στάση του καθενός». Η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας διακόπηκε για την ερχόμενη Πέμπτη (12/11) εξαιτίας ενός διαδικαστικού ζητήματος. Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για τον θάνατο 4 βρεφών, ανάμεσά τους και δύο δικά της παιδιά, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης τόνισε ότι η υπεράσπιση περιμένει από το δικαστήριο να εξετάσει λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα 4 παιδιά, καθώς και αν η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει αποκλειστικά την ευθύνη.

«Μια δίκη δεν έχει μόνο μία παράμετρο. Θα πρέπει να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να τεθούν ερωτήματα: έχει ολόκληρη την ευθύνη; Φταίει μόνο η ίδια ή υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που επέδρασαν; Αυτά θα πρέπει να διερευνήσει το δικαστήριο», ανέφερε συγκεκριμένα.

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Αναβλήθηκε για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου

Για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών. Η 26χρονη κατηγορούμενη βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύ κατηγορητήριο που αφορά τους θανάτους τριών βρεφών, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της.

Η 26χρονη είχε μεταφερθεί στην Πάτρα από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, προερχόμενη από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών, όπου κρατείται. Η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την παρουσία της στο Δικαστικό Μέγαρο και την ομαλή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας.

Η δικογραφία αφορά τρεις θανάτους βρεφών που σημειώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 2021 έως το 2023. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις αφορούν:-

-Ένα βρέφος έξι μηνών, το οποίο πέθανε τον Φεβρουάριο του 2021.-

-Το πρώτο παιδί της κατηγορουμένης, ηλικίας μόλις 19 ημερών, που έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2022.

-Τη δεύτερη κόρη της, ηλικίας δύο μηνών, η οποία πέθανε τον Οκτώβριο του 2023.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται, επίσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της, για περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα στα τέλη του 2020.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να εξεταστούν μαρτυρικές καταθέσεις, ιατροδικαστικές εκθέσεις και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Διευκρινίζεται ότι η υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δίκη. Ακολουθεί ξεχωριστή δικαστική πορεία και αποτελεί αντικείμενο αυτοτελούς ποινικής διερεύνησης.