«Και βέβαια τον γνώριζα το παιδί και έχω στενοχωρηθεί».

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», οΒασίλης Τερλέγκας.

Ο τραγουδιστής, υποστήριξε οτι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν κάτι που απλώς συνέβη, αλλά αποτέλεσμα της δράσης «αόρατων σκοτεινών δυνάμεων».

Παράλληλα ανέφερε οτι αγαπούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη και σημείωσε ότι αναμένει από τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

«Και βέβαια τον γνώριζα το παιδί και έχω στενοχωρηθεί. Τον σκοτώσανε, πιστεύω κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να χάσουμε το παιδί. Τον λέω παιδί γιατί τον αγαπούσα. Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκοτώσανε και πονάει και από εκεί και πέρα η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, πιστεύω».

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