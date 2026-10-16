Ανώτερος ο Ολυμπιακός, «καθάρισε» την Μπαρτσελόνα στην παράταση.

Το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπειτα από μία συγκλονιστική αναμέτρηση, επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 100-105 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να εναλάσσονται στο σκοράρισμα, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκει λύσεις από τα 6,75 και να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 30-26.

Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με σερί 7-0 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε μπροστά και ήλεγξε τον ρυθμό, με τους Εντζάι και ΜακΙντάιρ να δίνουν σημαντικούς πόντους. Με εντυπωσιακό buzzer-beater Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακόςπ ήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 10 πόντων (47-57).

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός θύμιζε «νοσοκομείο». Ο Μιλουτίνοφ έμεινε εκτός λόγω προβλήματος στη μέση. Ο Χολ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό πόδι, ο Εντζάι αιμάτωμα στο αριστερό μάτι και ο Μοντέρο αισθάνθηκε ενοχλήσεις, όμως οι δύο τελευταίοι εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές για τους Πειραιώτες.

Στην τρίτη περίοδο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Παρότι οι Καταλανοί πλησίασαν στους δύο πόντους (60-62), ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 12-0, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 14 πόντους (74-60). Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» μπροστά στο σκορ με 77-66.

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Η Μπαρτσελόνα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στην τέταρτη περίοδο ανέβασε την πίεσή της και σταδιακά άρχισε να μειώνει τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στην προσπάθειά του να διατηρήσει το προβάδισμα.

Με επιμέρους σκορ 13-3, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο 81-84, μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε πραγματικό θρίλερ. Ο ΜακΙντάιρ έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό με τρίποντο για το 90-83, όμως η Μπαρτσελόνα επέστρεψε ξανά και με σερί 6-0 μείωσε σε 89-90, μόλις 24 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Ο Βεζένκοφ ευστόχησε από τη γραμμή των βολών για το 92-89, αλλά ο Ρόμπινσον πέτυχε το καθοριστικό τρίποντο που έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 92-92 και στέλνοντας τις δύο ομάδες στην παράταση.

Η ψυχραιμία στην παράταση έφερε το διπλό

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με τρίποντο του Μάρτιν, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα. Ο Εντζάι σημείωσε έξι πόντους και ο Μοντέρο πρόσθεσε πέντε, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους στο 103-95, με μόλις 42 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο στα τελευταία δευτερόλεπτα και έφτασαν στη νίκη με 105-100, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή.

Η αποτελεσματικότητα των πρωταγωνιστών του στην επίθεση και η αντίδραση στα κρίσιμα σημεία αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κανονική διάρκεια), 100-105 (παράταση).