Ντέσερς και Κάνγκουα οι σκόρερς για τον Παναθηναϊκό.

Παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος της Μπόρατς Μπάνια Λούκα και με σκορ 2-1 πήρε σημαντικό «τρίποντο» στην πρεμιέρα του στη League Phase του Conference League.

Πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό μόλις στο 2ο λεπτό, όταν απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κάνγκουα πέρασε πάνω από τα δοκάρια των Βόσνιων.

Στο 6΄ ο Ταμπόρδα δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το πέναλντι που κέρδισε ο Ντέσερς έπειτα από εξέταση του VAR, με τον Γιούρκας να αποκρούει.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 9΄, έχοντας κερδίσει δεύτερο πέναλντι. Ο Ντέσερς ανατράπηκε ξανά στην περιοχή και ο ίδιος με ψύχραιμη εκτέλεση έκανε το 1-0.

Η Μπόρατς απείλησε στο 16΄ με το σουτ του Σάβιτς να μην ανησυχεί τον Πένια. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να απειλεί μέχρι την ανάπαυλα, έχοντας ευκαιρίες με τους Ουναϊ, Καλάμπρια, Κάνγκουα και Κυριακόπουλο.

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Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Μπόρατς να απειλή πρώτη. Στο 56΄ κεφαλιά του Σανιτσάνιν πέρασε ελάχιστα άουτ.

Έκτοτε, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έβαλε το πόδι στο γκάζι. Στο 65΄ και το 66΄ Ντέσερς και Ουναϊ δεν κατάφεραν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 διαμορφώθηκε στο 70΄, όταν ο Αντίνο βρήκε τον Κάνγκουα μέσα στην περιοχή και εκείνος από κοντινή απόσταση νίκησε τον Γιούρκας.

Η Μπόρατς μείωσε στο 80ο λεπτό κόντρα στη ροή της αναμέτρησης με συρτό σουτ του Γιόγιτς έξω από την περιοχή.

Ο Παναθηναϊκός δεν επηρεάστηκε, συνέχισε να παίζει την μπάλα στο μισό των Βόσνιων και διατήρησε το υπέρ του σκορ μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ):Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ουναΐ (80′ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα (67′ Γκαρσία), Αντίνο (80′ Ράστοντερ), Ντέσερς (67′ Τεττέη)

Μπόρατς (Μαρίνοβιτς): Γιούρκας, Τσίπετιτς (84′ Τσίπετιτς), Μάιερς, Σανίτσανιν, Ερέρα, Ρόγκουλιτς (74′ Ρόγκουλιτς), Γιόγιτς, Όγκρινετς, Σάβιτς, Χιρός (74′ Ντέκετ), Γιούρισιτς (87′ Βράνιες)