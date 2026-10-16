Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την αστοχία και την κακή αμυντική του λειτουργία.

Την πρώτη του ήττα με σκορ 81-91 στην Euroleague γνώρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλήρωσε την κακή του αμυντική λειτουργία απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στην άμυνα και δυσκολεύτηκαν να περιορίσουν τις επιθετικές επιλογές των φιλοξενούμενων. Παρότι επέστρεψαν δυναμικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, ανατρέποντας το -10 με πρωταγωνιστές τους Τζέριαν Γκραντ και Χουάντσο Ερναγκόμεθ και περνώντας μπροστά με 72-71 στο 35’, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αντέδρασε άμεσα στην πίεση και με ένα καθοριστικό σερί 5-0, όταν το σκορ ήταν 78-79, ξέφυγε με 84-78 στο 38’, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή της.

Κορυφαίος για τη Χάποελ ήταν ο Λεντέι με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Μπράιαντ πρόσθεσε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Οτούρου, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Βάσα Μίτσιτς είχε 9 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ, οργανώνοντας αποτελεσματικά το παιχνίδι της ομάδας του.

Για τον Παναθηναϊκό, ο Σιλβέν Φρανσίσκο ξεχώρισε επιθετικά με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η αστοχία του από τη γραμμή των 6,75, με μόλις 4 εύστοχα τρίποντα σε 16 προσπάθειες έως το τέλος της τρίτης περιόδου.

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Με τη νίκη αυτή, η Χάποελ ανέβηκε στο 4-2 μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές, ενώ ο Παναθηναϊκός «έπεσε» στο 5-1.

Για την 7η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (22/10) την Μπασκόνια

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91.