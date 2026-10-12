Ο ηθοποιός του Breaking Bad πέθανε σε ηλίκια 34 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο ηθοποιός της διάσημης σειράς «Βreaking Bad», RJ Mitte.

Τα αίτια του θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ο ηθοποιός έγινε ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αντλώντας εμπειρίες από την προσωπική του εμπειρία. Ο ίδιος έπασχε από εγκεφαλική παράλυση.

Οι εκπρόσωποι του Mitte επιβεβαίωσαν την είδηση ​στα αμερικανικά Μέσα, αναφέροντας ότι ο νεαρός ηθοποιός πέθανε στο Brownsville του Τέξας. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte», δήλωσαν οι εκπρόσωποί του.

Ο Mitte ο οποίος υποδύθηκε στο «Breaking Bad» τον Walter Jr, οποίος έπασχε από εγκεφαλική παράλυση, αξιοποίησε τη δημοτικότητα της σειράς για να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία και τη συμπερίληψη.

Η σειρά προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013 και συγκέντρωσε 58 υποψηφιότητες για βραβεία Emmy στην κατηγορία Primetime. Κέρδισε 16 βραβεία, μεταξύ των οποίων δύο για την Καλύτερη Δραματική Σειρά.

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Ο ρόλος του στο Breaking Bad αποτέλεσε τη β΄ση για να ακολουθήσουν και άλλοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Switched at Birth», «Now Apocalypse» και «The Guardians of Justice» (Will Save You!).

Δάνεισε επίσης τη φωνή του στη σειρά μικρού μήκους «HCBS Final Rule: The Animated Series», η οποία δημιουργήθηκε για να αναδείξει τις αλλαγές στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας στην κοινότητα, υπό την εποπτεία των Centers for Medicare and Medicaid Services, για άτομα με νοητική αναπηρία στην Καλιφόρνια.

Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής του δράσης, ο Mitte διετέλεσε πρεσβευτής των οργανώσεων United Cerebral Palsy και Shriners Children’s, καθώς και πρόεδρος του ιδρύματος The Mitte Foundation, το οποίο στηρίζει φιλανθρωπικές προσπάθειες και κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Οι εκπρόσωποί του ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή τη στιγμή.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter/Variety