Η ανάρτηση από τον Σπύρο Μπιμπίλα.

Σε ηλικία 80 ετών πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη, έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια για την υγεία της.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος αναφέρεται στην ηθοποιό χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «γλυκό πλάσμα» που δραστηριοποιήθηκε θεατρικά και τηλεοπτικά κατά τη δεκαετία του 1980.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε την Μαριαλένα Κάρμπουρη μέσω της σχετικής ανάρτησης, σημειώνοντας παράλληλα πως η ίδια είχε επιλέξει να αποσυρθεί από το χώρο της υποκριτικής, ενώ παράλληλα αποκάλυψε τη μάχη της με τον καρκίνο.

«Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στην δεκαετία του 80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα έφυγε από την ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε...».

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