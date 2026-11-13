Ο Νίκος Ψαρράς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο Νίκος Ψαρράς, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, τις πεποιθήσεις του, αλλά και το ρόλο που έχει στη ζωή του ως πατέρας.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Νίκος Ψαρράς ρωτήθηκε για τον γιο του και για τον τρόπο που έχει επιλέξει να τον μεγαλώσει, ο ίδιος αναφέρθηκε στα εφόδια που προσπαθεί να του δώσει ξεκινώντας από τη λέξη «σεβασμός»:

«Είμαι αυστηρός μπαμπάς όταν πρέπει, με όρια, με έναν μεγάλο αγώνα να μάθει το παιδί μου μία σημαντική λέξη που λέγεται ‘σεβασμός’. Στους γονείς του καταρχάς, στους δασκάλους του, στους φίλους του και σε όλη την κοινωνία και να είναι ένα χαρούμενο παιδί. Τον ακούω πολύ προσεκτικά… Αλλά, πρώτα τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και όλα τα άλλα έρχονται».

Όσα ανέφερε ο Νίκος Ψαρράς στο «Χαμογέλα και πάλι»

Με αφορμή τη συζήτηση, ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε την προσωπική του άποψη σε σχέση με τον σεβασμό, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος που διδάσκεται ο σεβασμός στις νέες γενιές:

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«Βέβαια έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει καταρχάς… Αλλάζεις εσύ ο ίδιος, γιατί όταν ζητάς από το παιδί σου να έχει σεβασμό πρέπει να δείχνεις και εσύ στο παιδί με παραδείγματα ότι σέβεσαι. Σέβεσαι μία ηλικιωμένη κυρία που θέλει να περάσει τον δρόμο και δεν μπορεί, σέβεσαι έναν άνθρωπο που σε πλησιάζει και σου λέει ‘τι ωραίος που ήσασταν στην παράσταση’ και του το ανταποδίδεις. Ο σεβασμός είναι μεγάλο σχολείο και τα παιδιά μας πολύ γρήγορα φεύγουν από τη ζωή μας».

Τέλος, ο Νίκος Ψαρράς, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν ο γιος του γνωρίζει την ανοιχτή δικαστική διαμάχη που υπάρχει με τον Γιώργο Κιμούλη:

«Είναι ενήμερος γιατί γίνονται κουβέντες μέσα στο σπίτι. Εμείς πάντα, μπροστά στον Πάνο, συζητούσαμε ανοιχτά, όχι για όλα, αλλά ξέρει τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι μας… Ξέρει πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα, τι πιστεύω εγώ, τι κάνω, τέτοιο μάθημα θέλω να δώσω και στον ίδιο», σημείωσε ο ηθοποιός χωρίς να αναφέρει κάτι σχετικό με την υπόθεση.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ψαρράς, μίλησε για τον σεβασμό απέναντι στις γυναίκες, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο σεβασμός στη γυναίκα και πώς πρέπει να φερόμαστε στα κορίτσια που είναι στην ηλικία του και του λέω, και στη συνέχεια στη γυναίκα, είναι για εμένα το Α και το Ω. Οι γυναίκες είστε, φαινομενικά, το αδύναμο φύλλο, για εμένα το πιο ισχυρό, και καλά κάνετε και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά, μία γυναίκα δεν μπορείς ούτε να την κακοποιείς, ούτε να την εκμεταλλεύεσαι και άμα δεις μία αδικία πρέπει να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να την υποστηρίξεις. Σωματικά, εμείς είμαστε πολύ πιο δυνατοί από εσάς. Αδιανόητο να σηκώνεις χέρι στη γυναίκα σου. Γιατί την παντρεύτηκες; Γιατί πρέπει το παιδί σου, μέσα σε ένα σπίτι να μεγαλώνει μέσα σε αυτές τις εικόνες…».

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