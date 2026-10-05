Ο ηθοποιός πέθανε στα 62 του χρόνια.

Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Κέλκερ- Κέλι, ο οποίος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του σε τρεις σαπουνόπερες κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ιατροδικαστής στο Μιζούρι επιβεβαίωσε στο ΤΜΖ ότι ο ηθοποιός πέθανε το περασμένο Σάββατο (3/10). Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου του.

Ο Κέλκερ- Κέλι ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στις σαπουνόπερες το 1987, με το «Another World». Πέντε χρόνια αργότερα, εντάχθηκε στο καστ του «Days of Our Lives», υποδυόμενος τον «Bo Brady». Έπαιξε για τρία χρόνια σε αυτή τη σειρά και αποχώρησε το 1995.

Στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν φέτος, η συμπρωταγωνίστριά του Λίσα Ρίνα τον κατηγόρησε ότι την κακοποιούσε λεκτικά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, όπως και ότι ήταν χειριστικός. Επίσης, υποστήριξε ότι μετά την αποχώρηση του Κέλκερ- Κέλι από τη σειρά, η παραγωγή παρείχε ασφάλεια για αρκετές εβδομάδες τόσο στην ίδια όσο και σε μία ακόμη πρωταγωνίστρια, την Κρίστιαν Αλφόνσο.

Μετά το «Days of Our Lives», ο Κέλκερ- Κέλι συνέχισε την τηλεοπτική καριέρα του στο «General Hospital», ως «Stavros Cassadine», ρόλος που υποδύθηκε από το 2001 έως το 2002, ενώ επανεμφανίστηκε το 2013 και το 2014.

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Πηγή: People