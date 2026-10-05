«Είμαι εξαιρετικά υπομονετική και στοργική. Ακόμα και σήμερα όποιο από τα παιδιά μου θέλει μπορεί να κοιμάται στο κρεβάτι μου το βράδυ» είπε μεταξύ άλλων η Κιμ Καρντάσιαν.

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε καν τρεις, αλλά πέντε νταντάδες έχει η Κιμ Καρντάσιαν για τη φροντίδα των τεσσάρων παιδιών ου έχει από τον γάμο με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ.

Η τηλεπερσόνα και δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έχει πάντα μία από τις νταντάδες μαζί της, όταν τα παιδιά της είναι μαζί της. Η Κιμ Καρντάσιαν έχει με τον Κάνιε Γουέστ τέσσερα παιδιά, την 13χρονη Νορθ, τον 10χρονo Σέντ, την 8χρονη Σικάγο και την 7χρονη Ψάλμ.

Σε συνέντευξή της στο Style Magazine των Sunday Times, η Καρντάσιαν είπε μεταξύ άλλων ότι παρά το ότι έχει πάντα έξτρα βοήθεια εκείνη φροντίζει να τα πηγαίνει και να τα παίρνει από το σχολείο ενώ κάθε βράδυ τρώνε μαζί.

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«Νομίζω ότι είμαι ένας μεσο- αυστηρός γονιός. Είμαι εξαιρετικά υπομονετική και στοργική. Ακόμα και σήμερα όποιο από τα παιδιά μου θέλει μπορεί να κοιμάται στο κρεβάτι μου το βράδυ. Διαβάζω σε όλα τους βιβλία πριν κοιμηθούν» είπε.

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Αν και δεν σχολίασε την τωρινή της σχέση με τον πρώην σύζυγό της, η Κιμ Καρντάσιαν τόνισε ότι επικοινωνούν καλά όταν πρόκειται για τα παιδιά τους, ειδικά για τη Νορθ που έχει ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της.

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«Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο επικοινωνούμε με τον μπαμπά της,. Διασφαλίζουμε ότι έχουμε κοινή γραμμή και ότι συμμετέχει σε projects τα οποία εγκρίνουμε και οι δύο» είπε.

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Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε πει ότι αυτή είναι η βασική πάροχος για τα παιδιά της και ότι αισθάνεται ότι τα μεγαλώνει μόνη της παρά τις νταντάδες που έχει.

Παραδέχθηκε ότι έχει ένα «σπουδαίο σύστημα στήριξης» αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν όταν μέσα στη νύχτα τα παιδιά της κοιμούνται στο κρεβάτι της και κλωτσάνε και κλαίνε, όπως είχε πει. Δήλωσε ότι δεν μιλά συχνά για τις μάχες που δίνει γιατί θέλει να αποφύγει να γίνει στόχος επικριτικών σχολίων αλλά επέμεινε πως «βασικά μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά μου».

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«Οι άνθρωποι θα πεταχτούν α που μα έχεις τις οικονομικές πηγές για να έχεις νταντάδες και τόση βοήθεια» είπε.

Με πληροφορίες του Page Six