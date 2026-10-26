«Βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, υποδειγματική δημόσια λειτουργός», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.

Πέθανε η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, εν ενεργεία πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γεννήθηκε στη Δράμα και ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στις Νομικές Επιστήμες, όλα με βαθμό «άριστα». Υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας και από το 2004 έως το 2020 ήταν καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, με αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο. Το 2020 αναγορεύθηκε ομότιμη καθηγήτρια.

Μεταξύ άλλων διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής ΝΟΠΕ, πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ και διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο». Υπήρξε επίσης πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων και αντιπρόεδρος του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών. Από το 2019 ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΘΒΕ.

Μενδώνη για Καρύμπαλη- Τσίπτσιου: Βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, υποδειγματική δημόσια λειτουργός

Τη θλίψη της για τον θάνατο της Γιάννας Καρύμπαλη- Τσίπτσιου εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Εξέχουσα επιστήμονας, αλλά και βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος και υποδειγματική δημόσια λειτουργός», επεσήμανε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι διέγραψε εξαιρετικά γόνιμη ακαδημαϊκή πορεία στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

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«Η θητεία της στη θέση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος - και προγενέστερα ως αντιπροέδρου του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών - υπήρξε φυσική συνέχεια της προσφοράς της στα κοινά», συμπλήρωσε η Λίνα Μενδώνη.

Αναλυτικά η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, εξέχουσας επιστήμονα, αλλά και βαθιά καλλιεργημένου ανθρώπου και υποδειγματικής δημόσιας λειτουργού. Η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, η Γιαννούλα για τους στενούς της ανθρώπους, διέγραψε μια εξαιρετικά γόνιμη ακαδημαϊκή πορεία στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεραπεύοντας επί δεκαετίες το αντικείμενο του Αστικού Δικαίου, διδάσκοντας εμπνευσμένα, αναδεχόμενη κομβικά διοικητικά καθήκοντα και καταλείποντας σημαντικό ερευνητικό έργο, με πολλές δημοσιεύσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο της νομοθεσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του δικαίου του κτηματολογίου και του δικαίου των αρχαιοτήτων. Η θητεία της στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος -και προγενέστερα ως Αντιπροέδρου του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών- υπήρξε φυσική συνέχεια της προσφοράς της στα κοινά.

Από το 2019 μέχρι την πρόωρη απώλειά της, η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου υπηρέτησε με αφοσίωση, μεράκι και ανυστεροβουλία το ΚΘΒΕ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επαναβεβαίωσή του ως κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά ολόκληρης της χώρας. Συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο τις βαθιές γνώσεις της με την εμπειρία της διοίκησης και πιστώνεται, μαζί με τους συνεργάτες της, την ανανεωμένη εξωστρέφεια και το όλο έκτυπο αποτύπωμα του ΚΘΒΕ στα πολιτιστικά μας πράγματα. Άνθρωπος προσιτός και απλός, προσηλωμένος στην αποτελεσματική δουλειά χωρίς εκζήτηση και άσκοπη δημοσιότητα, η Γιάννα υπήρξε, στην πολύχρονη συνεργασία μας, πολύτιμη συνεργάτιδα. Δυστυχώς, η απώλειά της έρχεται σε μια στιγμή που είχε ακόμη πολλά να δώσει και μας στερεί όχι μόνο τις υπηρεσίες της και την ευγενική μορφή, αλλά και τη φιλία της.

Στην οικογένειά της, τους μαθητές της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ