Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν 3 εκ των συλληφθέντων, σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των πρώτων 30 από τους συνολικά 59 κατηγορουμένους.

Μέχρι αργά το βράδυ αναμένεται να διαρκέσει ο «μαραθώνιος» των απολογιών των 30 εκ των 59 κατηγορουμένων για την υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ και εκτεταμένης φοροδιαφυγής στην αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο» που έχουν οδηγηθεί κατ’ ομάδες σήμερα σε τρεις ανακριτές.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων κρίθηκε αναγκαίο να συνδράμουν το έργο της ανακρίτριας, στο στάδιο των απολογιών, άλλοι δύο επίκουροι ανακριτές, προκειμένου να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η διαδικασία.

Τρεις από τους κατηγορουμένους κρίθηκαν ήδη προφυλακιστέοι, μετά την απολογία τους, ενώ άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ κάποιοι εξ’ αυτών είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή εγγυοδοσίας.

Το απόγευμα απολογείται ο «Mr Χωριάτικο» - Θα καταθέσει υπόμνημα

Ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας των φούρνων, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να περάσει το απόγευμα την πόρτα του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να απολογηθεί για σωρεία κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας θα καταθέσει απολογητικό υπόμνημα στο οποίο θα αρνηθεί τον μεγαλύτερο όγκο των αδικημάτων που τον βαρύνουν και αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Φέρεται επίσης πρόθυμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας, επιμένοντας πως η εμπλοκή του οφείλεται σε διαφορές φορολογικής φύσης. Θα εκφράσει μάλιστα την πρόθεσή του να πληρώσει τα ποσά που θα του καταλογιστούν. «Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που του αναλογούν. Το Δημόσιο δε θα υποστεί καμιά ζημιά», υποστηρίζει χαρακτηριστικά η υπεράσπιση του 57χρονου κατηγορουμένου.

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Αύριο έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπολοίπων 29 κατηγορουμένων.