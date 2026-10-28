Πήρε μέχρι και επίδομα ανεργίας.

Ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο» όχι μόνο λάδωνε όσους ήθελε για να παίρνει κρίσιμες πληροφορίες, κατάφερε να πάρει και επίδομα ανεργίας.

Ναι, ο Mr. Χωριάτικο γλέντησε μια σειρά από άριστους, ενώ το 2022 δήλωσε μηδενικό εισόδημα.

Όλα τα παραπάνω θυμίζουν αυτές τις ταινίες με τους λιλιπούτειος χάκερς που στο τέλος γίνονται στελέχη στο FBI και την CIA.

Μήπως, λέμε μήπως είναι η μοναδική ευκαιρία των άριστων να γίνουν υπεράριστοι… και να τους ανοίξει τα μάτια για το πώς γίνονται οι… μπίζνες;

ΚΣ