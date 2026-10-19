«Θα είναι μια συμβολή στο παγκόσμιο διάλογο, σε μια εποχή που αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η χρήση της ανεξέλεγκτης ισχύος επαναφέρουν στο προσκήνιο την αξία της δημοκρατίας, της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου», αναφέρει ο Γιάννης Δραγασάκης.

Στη Βουλή ενδέχεται να προσκληθεί το επόμενο διάστημα η 85χρονη, Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Ο Γιάννης Δραγασάκης έκανε τη σχετική εισήγηση προς την εκπρόσωπο των ανεξάρτητων βουλευτών, Θεανώ Φωτίου, η οποία με τη σειρά της το έθεσε στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης βλέπει θετικά την ιδέα της πρόσκλησης της πρώην ύπατης Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία υπηρετεί ως δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Γιάννης Δραγασάκης, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο «θα είναι μια κίνηση με ισχυρό ουσιαστικό και συμβολικό περιεχόμενο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Δραγασάκη:

«Ενημερώθηκα ότι ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης βλέπει θετικά την ιδέα να προσκληθεί στην Ελλάδα η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι, μετά την απονομή του βραβείου. Ευχαριστώ τη Θεανώ Φωτίου, εκπρόσωπο των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία υιοθέτησε την ιδέα και τη συζήτησε με τον Πρόεδρο της Βουλής και βέβαια τον κ. Κακλαμάνη για την ανταπόκρισή του.

Θεωρώ ότι η πρόσκληση από τον Πρόεδρο της ελληνικής Βουλής προς μία προσωπικότητα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, θα είναι μια κίνηση με ισχυρό ουσιαστικό και συμβολικό περιεχόμενο. Θα είναι μια συμβολή στο παγκόσμιο διάλογο, σε μια εποχή που αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η χρήση της ανεξέλεγκτης ισχύος επαναφέρουν στο προσκήνιο την αξία της δημοκρατίας, της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/ydragasakis/posts/pfbid0Kg25ADDixyCxsDxtds6RAWhLh2SrVHfUCYdDdMwHuJHBjyHcv5qD1UXWDwSSMJbKl}