Για τον αγώνα της στην «προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου».

Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης «για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Η 85χρονη Πιλάι διετέλεσε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 ως το 2014.

Επίσης ήταν η πρώτη μη λευκή δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής και έχει υπάρξει δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα.

Εξάλλου ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονέμεται σε ένα πρόσωπο το οποίο, με εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα, πρωτοστάτησε στην πορεία προς μια πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια έννομη τάξη. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της δίωξης για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής.

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«Ένα κοινό νήμα συνδέει το πρώιμο έργο της για την υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα και άλλων που αντιστάθηκαν στο απαρτχάιντ με τη μετέπειτα θητεία της ως δικαστή σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διεθνείς δικαστικές υποθέσεις της εποχής μας», ανέφερε η επιτροπή.

Η Νορβηγική Επιτροπή έλαβε φέτος υποψηφιότητες για 287 υποψηφίους για το βραβείο, εκ των οποίων λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο ήταν οργανισμοί.

Πέρυσι, το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, για τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Η επιτροπή την τίμησε ως μια γυναίκα «που κρατά αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα ολοένα και πιο σκοτεινό περιβάλλον».

Η Ματσάδο προσέφερε το μετάλλιο του Νόμπελ στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά την ανατροπή του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, επρόκειτο σε μεγάλο βαθμό για μια συμβολική κίνηση, καθώς η Επιτροπή Νόμπελ έχει διευκρινίσει ότι η διάκριση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.