«Η βραβευμένη Νάβι Πιλάι έχει αφιερώσει τη ζωή της στον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, έναν κόσμο που διέπεται από κανόνες δικαίου και όχι από την ανεξέλεγκτη ισχύ», διαμηνύει το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς.

Πρωτοβουλία σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης προκειμένου να μιλήσει στην Πνύκα η νέα κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι.

«Σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να την ακούγαμε από το βήμα της Πνύκας να μιλά για τα όρια της ισχύος σχετικά με τη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη. Να θύμιζε την παγίδα του Θουκυδίδη που και σήμερα γίνεται επίκαιρη εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όξυνσης των διεθνών ανταγωνισμών. Θα ήταν μια πολύτιμη συμβολή στον παγκόσμιο διάλογο και μια αποκατάσταση του ρόλου που έπαιξε η Πνύκα στους αρχαίους χρόνους, ως χώρος αντιλογίας και ελέγχου των ισχυρών και των εξουσιών», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Γιάννης Δραγασάκης. Ως απάντηση προφανώς στην ομιλία του αμερικανού υπουργού Μ. Ρούμπιο στον ιερό αυτό χώρο.

Η ανάρτηση του Γιάννη Δραγασάκη έχει ως εξής:

Πρωτοβουλία για ομιλία της νέας κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι στην Πνύκα

Το φετινό Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη και έχει πολλούς συμβολισμούς. Η βραβευμένη Νάβι Πιλάι έχει αφιερώσει τη ζωή της στον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, έναν κόσμο που διέπεται από κανόνες δικαίου και όχι από την ανεξέλεγκτη ισχύ. Ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του #ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025, δεν δίστασε να κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

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Σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να την ακούγαμε από το βήμα της Πνύκας να μιλά για τα όρια της ισχύος σχετικά με τη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη. Να θύμιζε την παγίδα του Θουκυδίδη που και σήμερα γίνεται επίκαιρη εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όξυνσης των διεθνών ανταγωνισμών. Θα ήταν μια πολύτιμη συμβολή στον παγκόσμιο διάλογο και μια αποκατάσταση του ρόλου που έπαιξε η Πνύκα στους αρχαίους χρόνους, ως χώρος αντιλογίας και ελέγχου των ισχυρών και των εξουσιών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτίθεμαι να αναλάβω σχετική πρωτοβουλία σε θεσμικό και σε κοινωνικό επίπεδο.

Γ.Δρ.