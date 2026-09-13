Τόνισε πως «το Καστελόριζο δεν αποτελεί το έσχατο ανατολικό σύνορο της πατρίδας μας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης».

«Ισχυρό μήνυμα εθνικής ενότητας, στήριξης των ακριτικών περιοχών και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έδωσε το «παρών» μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης της Μεγίστης από τον ιταλικό ζυγό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στο ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας, ο κ. Ν. Κακλαμάνης παρέστη στην τέλεση δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κατέθεσε στέφανο στο ηρώο της πόλης και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νίκο Ασβέστη στον οποίο κι' ανακοίνωσε μία πρωτοβουλία με άμεσο κοινωνικό και εθνικό αποτύπωμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανέφερε, ότι η Βουλή των Ελλήνων πρόκειται να αναλάβει την ανακατασκευή και επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Η σχετική πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο τα δύο ακίνητα να διατεθούν αποκλειστικά για τη δωρεάν και αξιοπρεπή στέγαση των αγροτικών ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των δασκάλων- καθηγητών που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο ακριτικό νησί.

Όπως σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, η στήριξη των ακριτικών περιοχών από το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται σε συμβολικές κινήσεις, αλλά μεταφράζεται σε ουσιαστικές πράξεις που όχι μόνο βελτιώνουν την καθημερινότητα των νησιωτών μας αλλά κυρίως ενισχύουν την κοινωνική συνοχή στην πρώτη γραμμή της πατρίδας μας.

«Η έλλειψη διαθέσιμης στέγης αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για τη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας και παιδείας στα ακριτικά μας νησιά. Με την παρέμβαση αυτή, η Βουλή δίνει έμπρακτη λύση σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύντομα, οι λειτουργοί της υγείας και της εκπαίδευσης θα διαθέτουν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης ώστε να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους της Μεγίστης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

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Παράλληλα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης, μαζί με τον κ. Κ. Μητσοτάκη, συνομίλησε με κατοίκους του νησιού, επισκέφτηκε στρατιωτικά φυλάκια, όπου συνομίλησε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατεύσιμους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για το υψηλό φρόνημα και την αδιάλειπτη προσφορά τους στην προάσπιση της εθνικής ακεραιότητας.

Να σημειωθεί, ότι η Μεγίστη ήταν το πρώτο ελληνικό έδαφος, που ελευθερώθηκε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο -βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή- στις 13 Σεπτεμβρίου 1943 με το αντιτορπιλικό «Κουντουριώτης» να καταπλέει στο λιμάνι με τη «γαλανόλευκη» σημαία να κυματίζει.

O πρόεδρος της Βουλής, μετέβη με τον πρωθυπουργό και στα γειτονικά νησιά Ρω και Στρογγύλη, σε μία κίνηση περαιτέρω ενίσχυσης του εθνικού μηνύματος, που ήθελαν να αποστείλουν προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Εκεί κατέθεσε επίσης στεφάνι στο μνημείο της «Κυράς της Ρω», η οποία αποτελούσε ανθρώπινο φάρο του ελληνισμού επί δεκαετίες.

«Η επίσκεψή μου με τον πρωθυπουργό υπογραμμίζει τη διαρκή μέριμνα της Πολιτείας για τις ακριτικές νησιωτικές περιοχές. Επιβεβαιώνει όμως και ξεχωριστά τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται ιδιαίτερα στο Καστελόριζο. Γιατί το Καστελόριζο δεν αποτελεί απλά το έσχατο ανατολικό σύνορο της πατρίδας μας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Κι' αυτό οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι σήμερα, αφού η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκείς προκλήσεις το τελευταίο διάστημα από τη γείτονα χώρα», ανέφερε με νόημα ο πρόεδρος της Βουλής.

Και ολοκλήρωσε: «Πραγματικά, αισθάνομαι συγκινημένος, που βρέθηκα ανάμεσα στους ακρίτες μας και ένιωσα την αγάπη τους για τον τόπο τους και τη δύναμη της ψυχής τους. Το Καστελόριζο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νησί. Είναι η Ελλάδα».