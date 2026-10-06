Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ε.Ε.

Στο Σπλιτ της Κροατίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η Σύνοδος Κορυφής του σχήματος MED9, στην οποία θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Σύνοδο, παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να συζητηθούν η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η νέα αύξηση στις τιμές της ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια, το Μεταναστευτικό, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες (15-16 Οκτωβρίου), σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, εξαιτίας των εξελίξεων στο Ιράν, της αύξησης της πίεσης στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, και της αύξησης των αποδόσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων, την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις Βρυξέλλες.

Οι εννέα ηγέτες της Ε.Ε. αναμένεται ακόμη να συζητήσουν για την θέση της Μεσογείου στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τη σημασία της διαφύλαξης των μεσογειακών πόρων. Ως προς την ανταγωνιστικότητα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ε.Ε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να διαβάζουν την ανταγωνιστικότητα μέσα από τον πρίσμα των προσιτών τιμών για τους πολίτες, καθώς η ενίσχυσή της σημαίνει χαμηλότερες τιμές και καλύτερες και υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας που αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.