Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν τα απαραίτητα παραστατικά και να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία της αίτησής τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή απόρριψη της ενίσχυσης.

Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Οι δικαιούχοι θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση Α.1230/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30 Οκτωβρίου, καθορίζει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα ποσά της ενίσχυσης, τα επιδοτούμενα μέσα θέρμανσης και τις προθεσμίες καταβολής των χρημάτων.

Για τη φετινή χειμερινή περίοδο προβλέπεται αύξηση 30% στο υπολογιζόμενο ποσό του επιδόματος, με το ανώτατο όριο να φτάνει τα 1.560 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης

Η ενίσχυση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία ακίνητο το οποίο είναι ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο ή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα ετήσια εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει.

24.000 ευρώ για έγγαμους και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της οικογένειας δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα συγκεκριμένα όρια αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Το επίδομα υπολογίζεται με βάση το είδος θέρμανσης, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Τα ποσά αναφοράς, πριν από την πρόσθετη αύξηση 30%, είναι:

380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια.

360 ευρώ για πέλετ.

350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση.

325 ευρώ για φυσικό αέριο.

300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο και υγραέριο.

Το υπολογιζόμενο ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί και κατά 30% ειδικά για τη φετινή περίοδο.

Το ελάχιστο συνολικό επίδομα παραμένει στα 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ.

Για οικισμούς με υψηλές ανάγκες θέρμανσης προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%, με ανώτατο ποσό τα 1.300 ευρώ. Στις ψυχρότερες περιοχές, όπου ο σχετικός συντελεστής φτάνει ή ξεπερνά το 1,2, το μέγιστο ποσό ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ.

Το τελικό επίδομα εξαρτάται επίσης από τις πραγματικές δαπάνες θέρμανσης, καθώς οι επιλέξιμες αγορές πρέπει να έχουν αξία τουλάχιστον διπλάσια της ενίσχυσης.

Ποιοι αποκλείονται από την ενίσχυση

Εκτός επιδόματος μένουν όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη άλλου φορολογουμένου, καθώς και όσοι ζητούν ενίσχυση για επαγγελματική στέγη.

Εξαιρούνται επίσης όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης ή διαθέτουν περισσότερα από δύο επιβατικά αυτοκίνητα.

Ειδικά για το επίδομα ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι δικαιούχοι όσοι εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ρεύματος.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή myΘέρμανση μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνουν το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας και το καθεστώς κατοχής της.

Εφόσον πρόκειται για ενοικιαζόμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο, απαιτείται και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή παραχωρητή.

Πριν από την οριστικοποίηση, πρέπει να έχει καταχωριστεί στην ΑΑΔΕ ενεργός τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Η προκαταβολή θα πληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Για τους περσινούς δικαιούχους υπολογίζεται στο 60% του προηγούμενου επιδόματος, με φετινή προσαύξηση 30%, ενώ για τους νέους δικαιούχους προβλέπεται προκαταβολή 50% του αντίστοιχου υπολογιζόμενου ποσού.

Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ορισμένες περιπτώσεις ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν τα απαραίτητα παραστατικά και να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία της αίτησής τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή απόρριψη της ενίσχυσης.