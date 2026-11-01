Το πρόγραμμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 (10.30 π.μ.) τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα λάβει χώρα η υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας με την Πορτογαλία για την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC 390 EMBRAER, παρουσία των δύο Υπουργών.

Οι συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών θα επικεντρωθούν στις δυνατότητες συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών τεχνολογικών έργων, με έμφαση στην προηγμένη αμυντική τεχνολογία, στην υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και στην καινοτομία. Θα συζητηθούν επίσης θέματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.