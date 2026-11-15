Την ίδια ώρα, η ένταση επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της αραβικής χερσονήσου.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στο Μπαχρέιν. Η εξέλιξη προκάλεσε κινητοποίηση των τοπικών αρχών, οι οποίες εξέδωσαν προειδοποιήσεις ασφαλείας, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή σημεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, στόχος της επιχείρησης ήταν το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας που βρίσκεται στη βάση ελικοπτέρων Αλ Ρίφα, στο Μπαχρέιν. Όπως υποστήριξε το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμή του και αποτελεί απάντηση σε ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει εχθρικές.

Έκκληση στους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο

Λίγο πριν από την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, οι αρχές του Μπαχρέιν εξέδωσαν δύο διαδοχικές προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες απειλές, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της χώρας.

Οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις ήταν οι πρώτες αντίστοιχες από τον περασμένο Σεπτέμβριο, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη επιφυλακή των αρχών απέναντι στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν απηύθυνε έκκληση στους πολίτες και στους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φύση και την προέλευση της απειλής.

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Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η αντιαεροπορική άμυνα του Μπαχρέιν αναχαίτισε πολλαπλές εναέριες απειλές κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Είχε προηγηθεί νέα αντιπαράθεση για αμερικανικό ραντάρ

Η νέα ανακοίνωση της Τεχεράνης έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά από προηγούμενους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι είχαν πλήξει αμερικανική εγκατάσταση ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν.

Τότε, ο αμερικανικός στρατός είχε απορρίψει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, αναφέροντας ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν δύο ιρανικά drones, τα οποία δεν προκάλεσαν ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Μπαχρέιν βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στη χώρα για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Νέες επιθέσεις και στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθι

Την ίδια ώρα, η ένταση επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της αραβικής χερσονήσου. Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι με στόχο το Ριάντ, καθώς και τρία drones που κατευθύνονταν προς την Ανατολική Επαρχία της χώρας.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος των πυκνοκατοικημένων περιοχών της Υεμένης και διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις τους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πλήξει διοικητικό κτίριο της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Ριάντ, ενώ η Ανατολική Επαρχία αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθώς εκεί βρίσκονται σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και η έδρα της εταιρείας.