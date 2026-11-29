Η προειδοποίηση από το 112 αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Μήνυμα 112 εστάλη το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους έως και τη Δευτέρα στην περιοχή της Εύβοιας και το Σποράδων.

Το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

{https://x.com/112Greece/status/2127018418033291472}

Λίγο αργότερα, νέο μήνυμα 112 στάλθηκε για την περιοχή της Σκύρου.

«Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στη Νήσο Σκύρο από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

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{https://x.com/112Greece/status/2127019507788968255}