Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μειώνουν τις πιθανότητες ατυχημάτων, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε πυρκαγιά.

Τα σώματα καλοριφέρ και η θερμάστρες, θεωρούνται δύο από τα κυριότερα μέσα, στα οποία κάθε νοικοκυριό οφείλει τη ζέστη μέσα στο σπίτι και πρωταγωνιστούν κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι μισές από τις πυρκαγιές που ενδέχεται να ξεσπάσουν σε οικιακούς χώρους από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο, οφείλονται στον εξοπλισμό θέρμανσης.

Ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθούν δύσκολες καταστάσεις, είναι να ελέγξετε το χώρο του σπιτιού σας και να απομακρύνετε ορισμένα αντικείμενα κοντά από το καλοριφέρ και τις εστίες θερμότητας.

Πρόκειται για πέντε απλά, καθημερινά αντικείμενα, που κάθε νοικοκυριό διαθέτει, όμως δύσκολα οι ιδιοκτήτες μπορούν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, όταν τα τοποθετούν κοντά σε σόμπες, αεραγωγούς θέρμανσης, θερμάστρες ή σώματα καλοριφέρ.

5 αντικείμενα που πρέπει να απομακρύνετε κοντά από τις θερμάστρες και τα καλοριφέρ

Οι πυροσβέστες επισημαίνουν τις πέντε αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο σπίτι σας:

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1. Μεγάλα έπιπλα: Η τοποθέτηση των μεγάλων επίπλων κοντά ή ακόμη και κολλητά στον τοίχο αποτελεί μία συνηθισμένη πρακτική, με την οποία μπορείτε αρχικά, να εξοικονομήσετε χώρο. Ωστόσο, το πρόβλημα έρχεται όταν στον ίδιο τοίχο υπάρχει τοποθετημένο καλοριφέρ. Σε αυτή την περίπτωση, η συνεχής ακτινοβολούμενη θερμότητα μπορεί να υπερθερμάνει ξύλινες επιφάνειες και υφάσματα μέχρι το σημείο της ανάφλεξης. Αυτό μάλιστα, μπορεί να συμβεί και χωρίς την εμφάνιση σπίθας. Μάλιστα, τα σύνθετα υφάσματα που καλύπτουν τους καναπέδες, ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να προσελκύσουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις. Μία απόσταση ασφαλείας, θεωρείται το ένα μέτρο.

2. Σπρέι: Οποιοδήποτε αέριο τοποθετείτε μέσα σε ένα δοχείο υπό πίεση, θα πρέπει να παραμένει μακριά από τα σώματα θερμότητα. Αυτά αποτελούν χημικά σκευάσματα που μπορούν εύκολα να εκραγούν όταν υπερθερμαίνονται.

3. Κουρτίνες και στόρια: Στην προκειμένη περίπτωση, τα υφάσματα ή τα πλαστικά στόρια θα πρέπει να μένουν ανεβασμένα όσο καιρό η θέρμανση στο σπίτι λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Τέτοιου είδους αντικείμενα είναι εύκολο να αλλοιωθούν από τη θερμότητα, ενώ το ύφασμα τα κουρτίνας δεν θα πρέπει να καλύπτει το σώμα του καλοριφέρ.

4. Βιβλία και χαρτικά: Καλό θα ήταν οι βιβλιοθήκες και τα έπιπλα στα οποία τοποθετείτε γραφική ύλη και βιβλία να κρατούνται μακριά από τα σώματα θερμότητας και τα καλοριφέρ. Ο παρατεταμένος θερμός αέρας σε συνδυασμό με ένα εύφλεκτο υλικό, όπως το χαρτί, μπορεί να οδηγήσει σε ανάφλεξη.

5. Μπαταρίες λιθίου: Είτε πρόκειται για μικρές μπαταρίες, είτε για μεγαλύτερες, θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τα καλοριφέρ, καθώς αυτές αποσταθεροποιούνται από την θερμότητα. Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος της «θερμικής διαφυγής», μιας αντίδρασης που οδηγεί σε άλλες και πιθανά στην έκρηξη και τη φωτιά. Μάλιστα, πρόκειται για μία από τις πιο συχνές αιτίες οικιακών πυρκαγιών.