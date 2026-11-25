Οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει την «ανάληψη» μετρητών από φούρνους και σούπερ μάρκετ, χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσουν σε ελάχιστη κατανάλωση.

Μία νέα Ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση, αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα μετρητά και τις άυλη συναλλαγές, καθώς στις αρχές του Νοεμβρίου 2026 το

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε σε μία εκτεταμένη αναθεώρηση του πλαισίου που χαρακτηρίζει τις πληρωμές, γνωστή PSR και PSD3.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το voiceofvienna.org, αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το νέο πακέτο θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή κατά το 2027 -2028.

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός;

Μέχρι πρότινος, υπήρχε η δυνατότητα ανάληψης μετρητών από σούπερ μάρκετ, φούρνους και φαρμακεία, αφού έχουν προχωρήσει νωρίτερα σε μία ελάχιστη κατανάλωση στο ταμείο.

Πλέον, το πλάνο θα αλλάξει, καθώς θα δίνεται η δυνατότητα οι πελάτες να λαμβάνουν έως και 150 ευρώ σε μετρητά στο ταμείο, χωρίς να χρειάζεται κάποια αγορά.

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Στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση σε μετρητά, ακόμη και σε μέρη που δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης με ΑΤΜ.

Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να εξυπηρετούνται από καταστήματα που έχουν στην καθημερινότητά τους, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν μεγάλες αποστάσεις για την ανάληψη χρημάτων.

Διαφάνεια στις χρεώσεις των ΑΤΜ

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα ΑΤΜ θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τυχόν προμήθειες πριν ολοκληρωθεί η ανάληψη των μετρητών.

Πιο συγκεκριμένα, στην οθόνη του μηχανήματος, θα εμφανίζεται ξεκάθαρα πόσο κοστίζει η συναλλαγή, καθώς και αν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωσης λόγω μετατροπής του νομίσματος.

Έτσι, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν από πριν το ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσουν για την ανάληψή τους και θα έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στη συναλλαγή.

Σε ό,τι αφορά την Αυστρία, τα μετρητά κατέχουν μέχρι και σήμερα ξεχωριστή θέση στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το 55% των συναλλαγών εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με φυσικά χρήματα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί νέους κανόνες ώστε τα καταστήματα να συνεχίσουν να δέχονται χαρτονομίσματα και οι πολίτες να διατηρούν την δυνατότητα πληρωμών με μετρητά, χωρίς να κρίνονται απαραίτητες οι ψηφιακές συναλλαγές.

Η αναθεώρηση των τραπεζικών συνηθειών

Οι παραδοσιακοί τραπεζικοί λογαριασμοί ενδέχεται να επιβαρύνουν τους πελάτες με περισσότερα από 100 -150 ευρώ τον χρόνο, καθώς προκύπτουν οι χρεώσεις διαχείρισης, οι προμήθειες των τραπεζών για τις κάρτες και το κόστος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο κατάστημα.

Αντίθετα, οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί, όπως της Bank Austria και της BAWAG στην Αυστρία ξεκινούν από περίπου 2,58 – 2,90 ευρώ ανά μήνα, με αποτέλεσμα να θεωρείται μία σαφώς πιο οικονομική επιλογή.