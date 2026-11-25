Ο Tom Stoltman καταναλώνει 10.000 θερμίδες την ημέρα και γνωρίζει καλά πως η διατροφή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της προετοιμασίας του για τους αγώνες Strongman που συμμετέχει.

Ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζεται ο Tom Stoltman για τους αγώνες Strongman, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μέσα από το menshealth.com, με τη διατροφή του να έρχεται σε πρώτο πλάνο, καθώς ο ίδιος καταναλώνει έως και 10.000 θερμίδες την ημέρα κατά την περίοδο της αγωνιστικής του προετοιμασίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τρεις φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής Strongman ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διατροφικό πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει έως και οκτώ γεύματα την ημέρα, υψηλής θερμιδικής αξίας.

Προκειμένου, μάλιστα, να καλύψει τις απαραίτητες ποσότητες και τις θερμίδες που του αναλογούν για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του, επιλέγει ακόμη και τροφές, οι οποίες δεν ανήκουν στην κατηγορία της υγιεινής διατροφής.

Έτσι, καταναλώνει πίτσα, μπέργκερ και cheesecake, που τον βοηθούν να αυξήσει σημαντικά το σωματικό του βάρους.

Η διατροφή του, βέβαια, διαφοροποιείται σημαντικά όταν βρίσκεται εκτός αγωνιστικής περιόδου.

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Το πρόγραμμα διατροφής του Tom Stoltman

Την περίοδο που βρίσκεται εκτός αγωνιστικής περιόδου, ο Tom Stoltman καταναλώνει τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας, όπως φρούτα, λαχανιά, δημητριακά και τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη.

Με αυτό τον τρόπο, περιορίζει την ημερήσια πρόληψη θερμίδων από τις 10.000 στις 6.000 ημερησίως. Ο ίδιος, μάλιστα, δηλώνει ότι το συγκεκριμένο διατροφικό πλάνο το προτιμά περισσότερο.

Όπως μάλιστα, εξηγεί, η διατήρηση ενός μεγάλου σωματικού βάρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα επιβαρύνουν σημαντικά τον οργανισμό του, ιδιαίτερα τις αρθρώσεις του.

Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να διατηρεί το σωματικό του βάρος στα 180 κιλά, όταν βρίσκεται εκτός αγωνιστικής περιόδου, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι υγιές για εκείνος.

Σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας του, αποτελεί και η αποκατάστασή του, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ημέρας του. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει σάουνα και παγόλουτρο, θεραπείες με κόκκινο φως, φυσικοθεραπείες και συνεδρίες με χειροπράκτη.