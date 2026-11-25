Η νηστεία των Χριστουγέννων ολοκληρώνεται στις 24 Δεκέμβρη - Πότε επιτρέπεται να φάμε ψάρια.

Βρισκόμαστε μεσούσης της νηστείας των Χριστουγέννων που θα ολοκληρωθεί παραμονές της μεγάλης γιορτής της Γέννησης του Χριστού ήτοι την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μία περίοδο πνευματικής προετοιμασίας και εγκράτειας, η οποία έχει ορισμένες διατροφικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη νηστεία της Σαρακοστής. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι ότι επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού για αρκετές ημέρες, ενώ τα θαλασσινά και το λάδι έχουν επίσης τη δική τους θέση στο νηστειοδρόμιο, ανάλογα με την ημερομηνία και την ημέρα της εβδομάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm2mu08s1efl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πότε επιτρέπεται το ψάρι και πότε τα θαλασσινά στη νηστεία των Χριστουγέννων 2026

Σύμφωνα με το καθιερωμένο νηστειοδρόμιο, η κατανάλωση ψαριού και θαλασσινών ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Αναλυτικά:

Έως τις 14 Νοεμβρίου: Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού και θαλασσινών, εκτός από Τετάρτες και Παρασκευές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

15 έως 20 Νοεμβρίου: Επιτρέπεται το λάδι, με εξαίρεση τις Τετάρτες και τις Παρασκευές.

21 Νοεμβρίου – Εισόδια της Θεοτόκου: Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας.

22 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου: Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού τα Σαββατοκύριακα.

18 έως 24 Δεκεμβρίου: Η νηστεία γίνεται αυστηρότερη. Δεν επιτρέπεται το ψάρι, ενώ το λάδι επιτρέπεται τις ημέρες εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Η διατροφή προσανατολίζεται αποκλειστικά στα όσπρια, τα λαχανικά και τους καρπούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn2ijsdw0f21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι ισχύει για το λάδι

Η κατανάλωση λαδιού διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο της νηστείας. Γενικά, επιτρέπεται τις περισσότερες ημέρες, ενώ Τετάρτες και Παρασκευές ισχύει αυστηρότερη νηστεία. Κατά τις τελευταίες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι διατροφικοί περιορισμοί γίνονται αυστηρότεροι, καθώς οι πιστοί προετοιμάζονται για τη μεγάλη εορτή. Αν η παραμονή Χριστουγέννων πέσει Σάββατο ή Κυριακή μπορούμε να καταναλώσουμε λάδι και κρασί, ειδάλλως διατηρείται η νηστεία.

Ποια είναι η διαφορά από τη νηστεία του Πάσχα

Η νηστεία των Χριστουγέννων θεωρείται γενικά πιο ελαστική σε σχέση με Σαρακοστή. Η βασική διαφορά είναι ότι προβλέπει περισσότερες ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού. Αντίθετα, κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή η κατανάλωση ψαριού επιτρέπεται σε συγκεκριμένες μεγάλες εορτές, όπως ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Κυριακή των Βαΐων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyka7kpkx9t?integrationId=40599y14juihe6ly}