Η ΑΕΚ πήρε «κεφάλι» στο σκορ, όμως η Σαχτάρ έκανε την ανατροπή.

Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντονέτσκ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η οποία γνώρισε την ήττα από τους Ουκρανούς με σκορ 3-1.

Η Ένωση μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και έδειξε από τα πρώτα λεπτά τις επιθετικές της διαθέσεις. Στο 3΄ ο Μάγιερ εκτέλεσε το κόρνερ, όμως η κεφαλιά του Μουκουντί σταμάτησε στο δοκάρι του Ρίζνικ.

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Η Σαχτάρ προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, κρατώντας την κατοχή και ψάχνοντας χώρος στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Στο 10΄, ο Μπρινιόλι απέκρουσε σε σουτ του Άλισον έξω από την περιοχή.

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Στο 14΄ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε άλλη μία καλή ευκαρία. Ο Μαρίν μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα στην περιοχή όμως ο Λούκα Γιόβιτς έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία των Ουκρανών.

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Η επιμονή της ΑΕΚ δικαιώθηκε στο 28΄. Ο Κοϊτά έκανε το κλέψιμο και προώθησε την μπάλα στον Πήλιο, ο οποίος με εκπληκτική ενέργεια άδειασε τον αμυντικό της Σαχτάρ, μοίρασε στον Μάγιερ και εκείνος με πλασέ έκανε το 1-0, βάζοντας φωτιά στο Stamford Bridge από τους 10.000 «Ενωσίτες».

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Το προβάδισμα της ΑΕΚ δεν κράτησε για πολύ. Η απάντηση των Ουκρανών ήρθε στο 34ο λεπτό. Ο διαιτητής Κάβαναγκ κλήθηκε να εξετάσει μέσω VAR πιθανό χέρι του Φιλίπε Ρέλβας μέσα στην περιοχή και, αφού είδε τη φάση, υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Σαχτάρ.

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Ο Πεντρίνιο ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 1-1. Η ισοφάριση έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι ανέβασαν την πίεσή τους στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 38', η Σαχτάρ απείλησε ξανά, όταν η σέντρα-σουτ του Ενρίκε από τα αριστερά κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Η ΑΕΚ απάντησε στο 45' με νέα καλή στιγμή, καθώς ο Πήλιος σέντραρε από αριστερά και ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από την εστία.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1, σε ένα πρώτο ημίχρονο με ευκαιρίες εκατέρωθεν και σχετικά ισορροπημένη εικόνα.

Οι μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ και η επέμβαση του Ρίζνικ

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ένωση έψαξε το δεύτερο γκολ. Στο 49', ο Γιόβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Πήλιος βρέθηκε απέναντι από τον Ρίζνικ, αλλά ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ μπλόκαρε την προσπάθειά του, καθώς το αριστερό μπακ της ΑΕΚ άνοιξε πολύ το κοντρόλ.

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Στο 52', ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δοκίμασε το πόδι του, χωρίς να βρει στόχο, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Πήλιος έχασε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία για την ΑΕΚ.

Η μεγαλύτερη στιγμή της Ένωσης στο δεύτερο μέρος καταγράφηκε στο 56'. Ο Ραζβάν Μάριν εκτέλεσε απευθείας φάουλ με την μπάλα να κατευθύνεται προς το «Γ» της εστίας, όμως ο Ρίζνικ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση και κράτησε το 1-1.

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Η ανατροπή της Σαχτάρ και το 3-1

Στο 63', ο Μπρινιόλι δεν υπολόγισε σωστά την έξοδο σε κόρνερ, με τον Όλεγκ Οτσερέτκο να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα άουτ. Η Σαχτάρ άρχισε σταδιακά να ανακτά τον έλεγχο του αγώνα, ενώ η ΑΕΚ προσπάθησε να φρεσκάρει την ενδεκάδα της με διαδοχικές αλλαγές.

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Στο 71', οι Ζοάο Μάριο και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ αργότερα ακολούθησαν και άλλες παρεμβάσεις από τον πάγκο της Ένωσης.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 80'. Η Σαχτάρ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα, καθώς η ΑΕΚ αγωνιζόταν προσωρινά με δέκα παίκτες λόγω της καθυστέρησης στην αποχώρηση του Λούκα Γιόβιτς κατά την αλλαγή του με τον Μπάρναμπας Βάργκα. Ο Βινίσιους Τομπίας επιχείρησε σουτ από δύσκολη γωνία και, με τον Μπρινιόλι να μην αντιδρά σωστά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

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Η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει, όμως στο 86' η Σαχτάρ έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της. Ο Γκλέικερ Μεντόσα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή των Ουκρανών.

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Η ΑΕΚ είχε τις στιγμές της, προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ, όμως δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει επί Αγγλικού εδάφους και στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι στις 20 Οκτωβρίου.