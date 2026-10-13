Με οδηγό την άμυνα, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο του «διπλό» στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος στο Βελιγράδι και με εξαιρετική αμυντική λειτουργία επικράτησε με σκορ 72-55 της Παρτιζάν, στην πρώτη του εκτός έδρας αναμέτρηση στη φετινή Euroleague.

Στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Beogradska Arena, αυτή τη φορά ως αντίπαλος, το «τριφύλλι» έφυγε νικητής από μία έδρα που παραδοσιακά το δυσκόλευε, φτάνοντας την 5η νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο αγώνας

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Παρτίζαν να πιέζει έντονα στην άμυνα και να αποκτά προβάδισμα πέντε πόντων, με το σκορ στο 11-6 λίγο πριν από τη συμπλήρωση έξι λεπτών. Οι αλλαγές του Παναθηναϊκού, ωστόσο, έδωσαν νέα ενέργεια στην ομάδα, η οποία αντέδρασε και κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο ισόπαλη, με 16-16.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βρήκε καλύτερο ρυθμό και άρχισε να εκμεταλλεύεται τις επιθετικές της επιλογές. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σημείωσε το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού, δίνοντας ώθηση στην ομάδα του, ενώ η Παρτίζαν επιχείρησε να παραμείνει κοντά στο σκορ. Η απάντηση ήρθε από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους οκτώ πόντους. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους μπροστά με 35-28.

Η διαφορά άνοιξε στην τρίτη περίοδο

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παρκέ αποφασισμένος να εδραιώσει την κυριαρχία του. Διαδοχικά τρίποντα από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο έφεραν για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, ενώ στη συνέχεια ο Τζέριαν Γκραντ συνέβαλε στην περαιτέρω διεύρυνσή της.

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Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος δημιούργησε ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του με τις ασίστ του, ενώ πρόσφερε λύσεις και στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και, με πρωταγωνιστές τους Γιαμπουσέλε και Χέιζ-Ντέιβις, έφτασε στο +20, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 31-51 στο 26ο λεπτό.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους να έχουν σαφές προβάδισμα, καθώς το ταμπλό έδειχνε 55-36. Στο μεταξύ, ο Φρανσίσκο δέχθηκε τεχνική ποινή έπειτα από έντονη διαμαρτυρία προς τους διαιτητές για φάουλ που θεώρησε ότι δεν καταλογίστηκε.

Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν απείλησε

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τη διακοπή και να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα, ξεκινώντας την τέταρτη περίοδο με σερί 5-0 και μειώνοντας σε 41-55. Ο Παναθηναϊκός, όμως, δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν συνθήκες ανατροπής.

Με ψυχραιμία και σωστές επιλογές στα κρίσιμα σημεία, οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφτασαν σε μια άνετη εκτός έδρας νίκη με 72-55, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης.

Για την 6η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να διατηρήσει το αήττητο απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στο Telekom Center Athens.