Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

33 ημέρες μετά την διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής, η League Phase του Champions League επιστρέφει, με την ΑΕΚ να αναζητά στο Λονδίνο και κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ (Τετάρτη 14/10, 22:00) την πρώτη εκτός έδρας νίκη της σε φάση ομίλων / League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά το 1-0 επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ στην πρεμιέρα, η πρωταθλήτρια Ελλάδας θέλει το «2 στα 2» για να βάλει από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στην 24άδα της διοργάνωσης και την συμμετοχή στα νοκ άουτ του Φεβρουαρίου του 2027.

Το ιδανικό ορεκτικό για την μονομαχία της ΑΕΚ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» προσφέρεται από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης δοκιμάζονται στην έδρα της αήττητης Βαλένθια (Τρίτη 13/10, 22:00) σε μια ξεχωριστή επιστροφή για τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται να γνωρίσει την αποθέωση, όπως άλλωστε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι, όπου ο Επτάστερος θα επιχειρήσει κόντρα στην Παρτιζάν (13/10, 21:30) να παρατείνει το αήττητο σερί του.

Η Interwetten βάζει… γκολ και καλάθι ταυτόχρονα σε ελληνικό φόντο με απόδοση 5.90*, η οποία προκύπτει από παρολί με τρία «διπλά» για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.

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Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

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Εκτός, άλλωστε, από τις ελληνικές εκτός έδρας αποστολές, το Champions League και η Euroleague περιλαμβάνουν και άλλα σπουδαία παιχνίδια όπως τα Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (13/10, 22:00), Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα (13/10, 22:00), Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν (14/10, 22:00) και Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης (14/10, 22:00), αλλά και τα Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης (13/10, 21:30) και Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/10, 21:30).

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