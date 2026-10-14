Το σχόλιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Instagram που «άναψε φωτιές» στον Ολυμπιακό.

Σκληρή στάση απέναντι στον Τάιλερ Ντόρσεϊ κρατάει ο Ολυμπιακός, καθώς ένα σχόλιο του μπασκετμπολίστα στο Instagram ήταν αρκετό ώστε να μείνει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση απέναντι στη Μπαρτσελόνα (16/10) και να επιστρέψει άρον-άρον στην Αθήνα.

Ο Ντόρσεϊ έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο σε δημοσίευση της εκπομπής triplethreatshow, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, δύο εν ενεργεία αθλητές: ο Τζάρον Μπλόσομγκειμ της Dubai BC και ο Τσίμα Μονέκε του Ερυθρού Αστέρα.

Το σχόλιο είχε αποδέκτες τη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και αφορούσε τον χρόνο συμμετοχής του και το ζήτημα της ανανέωσης του συμβολαίου του.

{https://www.instagram.com/p/DeeiVlLisIu/}

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε! Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!», έγραψε ο Ντόρσεϊ, απαντώντας στον Μπλόσομγκειμ.

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Επέστρεψε στην Αθήνα

Ο Ολυμπιακός τοποθετήθηκε άμεσα επί του θέματος. Με μία σύντομη ενημέρωση, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, επιστρέφοντας στην Αθήνα.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα».

Το ζήτημα του Ντόρσεϊ έρχεται στη μέση της «διαβολοβδομάδας» και μόλις μία μέρα μετά την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακόυ απέναντι στη Βαλένθια.

Μάλιστα, ο διεθνής shooting guard θα κληθεί σε απολογία για όσα έγραψε.