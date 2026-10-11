Εκκρεμεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.

Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34 λεπτό έκανε τη... διαφορά για τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

Οι Πειραιώτες, που έπαιξαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σάλιακα στο 66’, επικράτησαν του «αιώνιου» αντιπάλου τους με 1-0, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό στην πρώτη εφετινή ήττα του και μείωσαν τη διαφορά απ’ την κορυφή στους 2 βαθμούς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Asteras AKTOR – Ατρόμητος 2-1

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Κηφισιά – Παναιτωλικός 2-0

Άρης – Βόλος 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

H βαθμολογία

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

17:00: Λεβαδειακός - Βόλος ELABET

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

16:00: Καλαμάτα - ΟΦΗ

17:00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

17:30: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

20:00: Κηφισιά - Άρης

21:00: ΠΑΟΚ - Ηρακλής

**Η αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΚ αναβλήθηκε και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία