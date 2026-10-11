Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34 λεπτό έκανε τη... διαφορά για τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.
Οι Πειραιώτες, που έπαιξαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σάλιακα στο 66’, επικράτησαν του «αιώνιου» αντιπάλου τους με 1-0, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό στην πρώτη εφετινή ήττα του και μείωσαν τη διαφορά απ’ την κορυφή στους 2 βαθμούς.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0
Asteras AKTOR – Ατρόμητος 2-1
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0
Κηφισιά – Παναιτωλικός 2-0
Άρης – Βόλος 3-2
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
H βαθμολογία
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026
17:00: Λεβαδειακός - Βόλος ELABET
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026
16:00: Καλαμάτα - ΟΦΗ
17:00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
17:30: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
20:00: Κηφισιά - Άρης
21:00: ΠΑΟΚ - Ηρακλής
**Η αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΚ αναβλήθηκε και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία