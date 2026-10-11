Το μυαλό πλέον στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιαν Μοντέρο ο Ολυμπιακός επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής 11/10 με 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στη Sunel Arena και έκανε το 2/2 στην GBL. Πλέον, οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για το μεγάλο ματς με την Βαλένθια την Τρίτη για την Euroleague αλλά και αυτό που ακολουθεί την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα και πάλι εκτός έδρας.

Ο Γιάν Μοντέρο σταμάτησε στους 30 πόντους με 10/15 σουτ (4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), ενώ είχε και 4/6 βολές. Τον εκρηκτικό γκαρντ ακολούθησαν οι Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους και Εβάν Φουρνιέ με 14 πόντους.