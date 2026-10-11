«Μάχη» μέχρι τελικής πτώσης στο Φάληρο το βράδυ της Κυριακής 11/10.

Τη δική τους μάχη δίνουν το βράδυ της Κυριακής 11/10 οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη Stoiximan Super League, με τις δυο ομάδες να θέλουν τη νίκη για να συνεχίσουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα, θέλοντας να κατακτήσουν το πολύτιμο τρόπαιο.

O Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να κάνει το 6/6 στην Super League γνωρίζοντας ωστόσο πως μόνο εύκολο δεν θα είναι αυτό καθώς ο Ολυμπιακός έχει μπει σε νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου και τον ερχομό του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

Ολυμπιακός: Οι εκλεκτοί του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το ντέρμπι

Εκτός των επιλογών του Βάσκου τεχνικού έμειναν οι Σιπιόνι – Κλέιτον, ενώ επέστρεψε στις αποστολές -μετά τον τραυματισμό του- ο Γκουστάβο Σα.

Οι επιλογές του Ιμανόλ: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Μάριους.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία η αποστολή των πράσινων για το ντέρμπι

Το τριφύλλι ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και ανακοίνωσε την αποστολή του για το μεγάλο ματς, η οποία περιλαμβάνει 25 παίκτες, ανάμεσά τους και ο Λιβάι Γκαρσία.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Καμαρά, Λούζα, Πελίστρι, Κάνγκουα, Τεττέη, Ντέσερς, Ραστόντερ, Γκαρσία.

{https://x.com/paofc_/status/2108857293513293931}

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ισπανός elite διαιτητής στο ντέρμπι αιωνίων

Ο Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο 43χρονος elite διαιτητής θα σφυρίξει για πρώτη φορά σε ελληνικό ματς. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Πέρεθ και Αγκιλάρ, στο VAR ο Πισάρο Γκόμες και βοηθός του ο Χοσέ Λόπες.