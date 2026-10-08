Κυρίαρχος απέναντι στους Τούρκους ο Παναθηναϊκός.

Την τέταρτη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη Euroleague πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εύκολα της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens.

Με όπλο του την άμυνα, ο Παναθηναϊκός άφησε λίγα περιθώρια στη Φενέρμπαχτσε, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη φετινή ήττα.

Πρωταγωνιστής ο Λεσόρ

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν ο Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 κερδισμένα φάουλ και 27 μονάδες στο σύστημα αξιλόγησης σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος είχε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδωσε πολύτιμες λύσεις στην τρίτη περίοδο, όταν ο Παναθηναϊκός άρχισε να χτίζει διαφορά ασφαλείας.

Καθοριστική αποδείχθηκε και η άμυνα των γηπεδούχων. Η Φενέρμπαχτσε υπέπεσε σε επτά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, από τα οποία ο Παναθηναϊκός πήρε 11 πόντους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό έκανε ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος σε 01:32 λεπτά πέτυχε 2 πόντους και μάζεψε ένα ριμπάουντ.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο

Η τουρκική ομάδα προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ στο πρώτο μέρος, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 46-41.

Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο. Με καλύτερη άμυνα και περισσότερες λύσεις στην επίθεση, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με διψήφια διαφορά. Στο 25' το σκορ ήταν 57-47, ενώ λίγο αργότερα η διαφορά έφτασε στο +15, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 62-47.

Στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε τη διαφορά ακόμη και κοντά στους 20 πόντους. Η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε να αντιδράσει και το τελικό 92-74 σφράγισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη των «πράσινων».

Ανεβασμένη ήταν και η απόδοση του Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους.

Πριν από το τζάμπολ, το κοινό του Telekom Center Athens αποθέωσε τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, οι οποίοι είχαν θερμό εναγκαλισμό, ενώ το παιχνίδι παρακολούθησε από κοντά και ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Με το 4/4, ο Παναθηναϊκός AKTOR παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας και δείχνει από νωρίς ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει και στη φετινή διοργάνωση.

Για την 5η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι στις 13 Οκτωβρίου, για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν.