Ξεχωρίζουν, επίσης, οι αγώνες Μπαρτσελόνα-Χετάφε, Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ, Ίντερ-Πάρμα, Σασουόλο-Μίλαν και Κάλιαρι-Γιουβέντους.

Η 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη MagentaTV. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Κυριακή 11/10 στις 21:00, σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι Magenta Sport 1 League. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής στα κανάλια Magenta Sport περιλαμβάνει, επίσης, τα ματς ΑΕΚ-ΟΦΗ (10/10, 19:30, Magenta Sport 1 League) και Κηφισιά Tutu Deals-Παναιτωλικός (11/10, 17:00, Magenta Sport 1 League).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Στη LaLiga EA Sports, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Χετάφε (10/10, 19:30, Magenta Sport 3 League) και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Βιγιαρεάλ (10/10, 22:00, Magenta Sport 3 League), ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης θα δοκιμαστεί στην έδρα της Αλαβές (10/10, 17:15, Magenta Sport 4 League). Από το πρόγραμμα της Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Ίντερ-Πάρμα (10/10, 19:00, Magenta Sport 1), Κόμο-Ρόμα (11/10, 13:30, Magenta Sport 1 & 4K), Σασουόλο-Μίλαν (11/10, 19:00, Magenta Sport 1) και Κάλιαρι-Γιουβέντους (11/10, 21:45, Magenta Sport 1).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο μπάσκετ, το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βαρέζε την Τρίτη 13/10 στις 21:00 (Magenta Sport 4), για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του FIBA Basketball Champions League. Ξεχωρίζει, επίσης, το ματς Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (11/10, 20:00, Magenta Sport 4) για την 3η αγωνιστική της ACB Liga Endesa.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη δράση από το MotoGP Ινδονησίας. Το αγωνιστικό τριήμερο 9-11/10, από τις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές μέχρι το Tissot Sprint και τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής (11/10, 09:30), θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της MagentaTV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς Asteras AKTOR-Ατρόμητος (10/10, 19:30), Άρης-Βόλος Elabet (11/10, 19:00) και ΠΑΟΚ-Καλαμάτα (12/10, 18:00) για τη Stoiximan Super League. Εκτός συνόρων, ξεχωρίζουν τα ματς Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (11/10, 18:30), Άρσεναλ-Λιντς (10/10, 14:30), Τσέλσι-Μπόρνμουθ (10/10, 17:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (10/10, 19:30), Ντόρτμουντ-Βέρντερ (9/10, 21:30) και Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν (10/10, 16:30).

Στη EuroLeague ξεχωρίζουν τα ματς Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR (13/10, 21:30), Βαλένθια-Ολυμπιακός (13/10, 22:00), Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (16/10, 21:30). Στο EuroCup o ΠΑΟΚ παίζει εκτός με τη Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00) και ο Άρης υποδέχεται τη Ντερτόνα (14/10, 19:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων εδώ