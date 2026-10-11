Τι θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να βρεθούν στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης».

Με ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αναμένεται να διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς η πρόγνωση για το βράδυ της Κυριακής δείχνει υψηλή για την εποχή θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις και ασθενείς ανέμους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία από το Meteo, στις 21:00, την ώρα της αναμέτρησης, η θερμοκρασία στο Φάληρο αναμένεται να βρίσκεται στους 23 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ευχάριστες συνθήκες τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τους χιλιάδες φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου.

Ο ουρανός προβλέπεται να έχει λίγες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση περίπου 3 μποφόρ και ταχύτητα 16 χιλιομέτρων την ώρα. Παράλληλα, η σχετική υγρασία θα φτάνει το 75%, στοιχείο που ενδέχεται να κάνει την ατμόσφαιρα ελαφρώς πιο υγρή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με βάση τη συγκεκριμένη πρόγνωση, δεν διαφαίνονται ιδιαίτερα καιρικά εμπόδια για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, με τις συνθήκες να ευνοούν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης.

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Έτσι, όλα δείχνουν πως ο καιρός δεν θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων», με το ενδιαφέρον να στρέφεται αποκλειστικά στη μάχη των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του «Γ. Καραϊσκάκης».