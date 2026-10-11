Πρώτη απώλεια βαθμών για τους «πράσινους».

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «αιωνίων» το βράδυ της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League καθώς επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν αυτό το σημαντικό τρίποντο με γκολ του Ρέτσου με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός που αγωνίστηκε από το 66ο λεπτό με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Σάλιακα (είχε δεχθεί την πρώτη τρία λεπτά αργότερα) έφτασε τους 13 βαθμούς με αυτό το τρίποντο, ενώ ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα μετά από έξι αγωνιστικές και παρέμεινε στους 15 βαθμούς όντας μόνος πρώτος.

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη τελική στο 4ο λεπτό, όταν ο Φορτούνης βρήκε στο χώρο τον Τσικίνιο, ο οποίος σούταρε χαμηλά, αλλά ο Πένια μπλόκαρε σταθερά. Στο αμέσως επόμενο λεπτό (5’), το λάθος του Καμαρά στο όριο της περιοχής, έφερε τον Φορτούνη σε θέση βολής, αλλά η εκτέλεσή του έφυγε πολύ πλάγια, ενώ 13’ η κεφαλιά του Μάριους έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 29’ ο Καλάμπρια έκανε ένα χαμηλό γύρισμα στην περιοχή κι ο Τεττέη προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι, αλλά ο Ορτέγκα είχε καλή αντίληψη της πορείας της μπάλας και μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 34’ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ρέτσο. Σε εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο Τεττέη έδιωξε με το κεφάλι, αλλά η μπάλα επέστρεψε απ’ την κεφαλιά του Φρόιλερ και «στρώθηκε» προς τον Ρέτσο που πλάσαρε για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός είχε άλλη μία καλή στιγμή με το απευθείας φάουλ του Φορτούνη στο 52’ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 55’ η κεφαλιά του Φρόιλερ στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 64’ από πάσα του Ουναΐ, ο Σαλάχ-Εντίν έπιασε ένα καλό χαμηλό σουτ, αλλά ο Ορτέγκα έκανε μία εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του, ενώ στο 66’ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Σάλιακας για μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο.

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Ένα λεπτό αργότερα (67’) ο Τσικίνιο είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 76’ το πλασέ του Ουναΐ πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων». Στο 88’ από εκτέλεση φάουλ του Λούζα, η κεφαλιά του Τεττέη πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στα τελευταία λεπτά παρά την πίεση των «πράσινων» η άμυνα του Ολυμπιακού κράτησε ως το τέλος τη νίκη με 1-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν (83’ Μπρούνο), Πουέρτα (89’ Έσε), Φρόιλερ, Φορτούνης (70’ Ζέλσον), Τσικίνιο (70’ Πέντερσεν), Σίλβα, Μάριους (69’ Γιάρεμτσουκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (46’ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά (46’ Κάνγκουα), Λούζα, Ταμπόρδα (62’ Λιβάι Γκαρσία), Ουναΐ (83’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (73’ Ντέσερς), Τεττέη.