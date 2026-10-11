Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Live το ντέρμπι «αιωνίων» της Super League στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στο Φάληρο.

Μάχη μέχρι τελικής πτώσης το βράδυ της Κυριακής 11/10 στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» φάνηκε να βρίσκουν ρυθμό με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο τους κι είναι ερωτηματικό το πώς θα αντιδράσουν μετά από τόσο μεγάλη διακοπή κι ενώ ακολουθεί ταξίδι στο «Βελοντρόμ» (15/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Φυσικά, όλοι περιμένουν να δυο πώς θα εμφανιστούν κι οι «πράσινοι» που στο πρώτο κομμάτι της σεζόν παρέσυραν τους πάντες στο διάβα τους, εντός κι εκτός συνόρων. Πάντως, κι η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μπαίνει πια σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αφού έπεται η πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ (15/10, 19:45).

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