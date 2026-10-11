Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Live το ντέρμπι «αιωνίων» της Super League στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Μάχη μέχρι τελικής πτώσης το βράδυ της Κυριακής 11/10 στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» φάνηκε να βρίσκουν ρυθμό με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο τους κι είναι ερωτηματικό το πώς θα αντιδράσουν μετά από τόσο μεγάλη διακοπή κι ενώ ακολουθεί ταξίδι στο «Βελοντρόμ» (15/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.
Φυσικά, όλοι περιμένουν να δυο πώς θα εμφανιστούν κι οι «πράσινοι» που στο πρώτο κομμάτι της σεζόν παρέσυραν τους πάντες στο διάβα τους, εντός κι εκτός συνόρων. Πάντως, κι η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μπαίνει πια σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αφού έπεται η πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ (15/10, 19:45).
LIVE
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89' Νέα αλλαγή για τον Ολυμπιακό22:50:24
Μέσα ο Έσε, έξω ο Πουέρτα
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73' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό22:33:41
Μέσα ο Ντέσερς, εκτός ο Τεττέη.
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69' Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό22:30:37
Εκτός οι Μάριους, Φορτούνης και Τσικίνιο μέσα οι Γιάρεμτσουκ, Πέντερσεν και Ζέλσον Μάρτινς.
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66΄ Με δέκα παίκτες πλέον ο Ολυμπιακός22:27:34
Ο Μανώλης Σάλιακας δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε λίγα λεπτά και αποβάλλεται από τον αγώνα.
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64' Σουτ του Σαλάχ Εντιν αποκρούει ο Ορτέγκα22:25:39
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε σε κόρνερ.
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63΄ Κίτρινη κάρτα στον Σάλιακα22:24:24
Για χτύπημα με το πόδι στο κεφάλι του Αντίνο.
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59' Νέα ένταση στο ματς22:19:17
Αυτή τη φορά ανάμεσα στον Αντίνο και στον Πουέρτα.
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55' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό22:16:29
Ο Φρόιλερ ξεχασμένος στην άμυνα του Παναθηναϊκού πιάνει την κεφαλιά αλλά αυτή περνάει άουτ
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Διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό22:04:00
Μέσα οι Κάνγκουα και Σαλάχ-Εντίν, έξω οι Καμαρά και Κυριακόπουλος
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Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Φάληρο21:49:24
Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ντέρμπι.
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Ο Παναθηναϊκός δείχνει επηρεασμένος από τη διακοπή21:46:26
Καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό πριν την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Ούτε συνοχή η ομάδα, ούτε πλάνο κόντρα σε έναν Ολυμπιακό που έχει μπει με το «μαχαίρι» στα δόντια θέλοντας μόνο το τρίποντο. Δίκαιο το προβάδισμα για τους Πειραιώτες.
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34' ΓΚΟΛ ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό21:35:01
Ο Ρέτσος με σουτ κάνει το 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό.
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Μοιρασμένη η κατοχή της μπάλας στο ντέρμπι21:33:31
Στο 53-47 είναι η κατοχή της μπάλας στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
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29' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό21:30:15
Ο Καλάμπρια κάνει τη σέντρα αλλά ο Τεττέη με τακουνάκι δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα.
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Ένταση στο Φάληρο21:25:29
Ένταση ανάμεσα σε Φορτούνη και Ταμπόρδα στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Από μια κίτρινη κάρτα σε κάθε παίκτη.
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Στο χορτάρι ο Ανδρέας Τεττέη μετά από μαρκάρισμα του Πιρόλα21:21:29
Ο Ιταλός αμυντικός χτύπησε στο πόδι τον επιθετικό του Παναθηναϊκού αλλά ο διαιτητής δεν συγκινήθηκε και πολύ δείχνοντας να συνεχιστεί ο αγώνας.
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Η ένταση και το πάθος κυριαρχούν στο ντέρμπι21:18:54
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Ο Ολυμπιακός έχει μπει πιο δυναμικά στον αγώνα21:07:52
Οι Πειραιώτες έχουν πάρει την κατοχή και θέλουν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
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Σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι στο Φάληρο21:01:05
Ξεκίνησε η μεγάλη αναμέτρηση των δυο ομάδων.
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Όλα έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα20:57:37
Οι παίκτες των δυο ομάδων βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.
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Μάχη μέχρι τελικής πτώσης στο «Γ. Καραϊσκάκης»20:49:15
Μάχη μέχρι τελικής πτώσης το βράδυ της Κυριακής 11/10 στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
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