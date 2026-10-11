Οι επιλογές των δυο μονομάχων.

Τη δική τους μάχη δίνουν το βράδυ της Κυριακής 11/10 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Super League οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι δυο ομάδες θέλουν να πάρουν τη νίκη προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους για τον μεγάλο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την αναμέτρηση με τους Ορτέγκα στο τέρμα, Τικνιζιάν, Σάλιακα, Ρέτσο και Πιρόλα στην άμυνα. Στο κέντρο είναι οι Φρόιλερ, Πουέρτα, ενώ πίσω από τον Μάριους θα βρίσκονται οι Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο και Φορτούνης.

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Στην αντίπερα όχθη για τον Παναθηναϊκό ο Πένια θα είναι κάτω από την εστία, οι Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι στην άμυνα, οι Λούζα και Καμαρά στο κέντρο, με τους Ουναϊ, Ταμπόρδα και Αντίνο να είναι η τριάδα πίσω από τον Τεττέη.

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