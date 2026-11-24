Η Superbet απέδειξε έμπρακτα την πιστή στις αξίες της συμμετέχοντας της European Gaming and Betting Association (EGBA) για την προστασία των παικτών.

Στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μπορούσαν να διαβάσουν το «Κράτα τον έλεγχο» με λευκά γράμματα κάτω από το τριφύλλι. Στο παρκέ, οι ίδιες λέξεις ξεχώριζαν με κόκκινα στη μαύρη φανέλα του Ολυμπιακού, κάτω από το νούμερο 3, την ώρα ενός καρφώματος απέναντι στην Καρδίτσα. Και όσοι είδαν τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά τις αναγνώρισαν πάνω στις ασπρόμαυρες ρίγες.

Τι συνέδεε αυτές τις εικόνες της Κυριακής;

Η Superbet, η οποία παραχώρησε τον χώρο της στις φανέλες των ομάδων σε ένα μήνυμα για τα προσωπικά όρια στο στοίχημα. Η αφορμή ήταν η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφαλέστερου Παιχνιδιού (European Safer Gambling Week), που φέτος διήρκεσε από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου.

Η ίδια φράση πριν από τη σέντρα

Ήδη από το Σάββατο, ο Πανιώνιος είχε αγωνιστεί απέναντι στον Πανθρακικό με το «Κράτα τον έλεγχο» στην κυανέρυθρη φανέλα. Πριν από τη σέντρα, οι δύο αρχηγοί και οι διαιτητές στάθηκαν δίπλα δίπλα φορώντας λευκά μπλουζάκια με την ίδια φράση. Με αυτόν τον τρόπο συμμετείχε ολόκληρη η Superbet League 2. Όλες οι ομάδες της κατηγορίας κλήθηκαν να φορέσουν τα ειδικά μπλουζάκια στην παράταξη πριν από τον αγώνα τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Superbet απέδειξε έμπρακτα την πιστή στις αξίες της συμμετέχοντας της European Gaming and Betting Association (EGBA) για την προστασία των παικτών. Το «Κράτα τον έλεγχο» στις φανέλες των ομάδων θυμίζει στους φιλάθλους που στοιχηματίζουν ότι τα όρια στον χρόνο και στα χρήματα μπαίνουν πριν από το παιχνίδι και ισχύουν όποια τροπή κι αν πάρει ο αγώνας.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα