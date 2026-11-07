Το ενδιαφέρον στρέφεται και στον Σάλιακα, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στη μέση το προηγούμενο διάστημα.

Με 25 ποδοσφαιριστές θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, στο μεγάλο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το μεσημέρι του Σαββάτου την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Κυριακής (8/11, 21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να ανακοινώνει τις επιλογές του για το ντέρμπι.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε συνολικά 25 παίκτες στην αποστολή, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αφήσει εκτός τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές, πέρα από τον τρίτο τερματοφύλακα, πριν από τη σέντρα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στον Σάλιακα, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στη μέση το προηγούμενο διάστημα. Η παρουσία του στην αποστολή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο Αλγουαθίλ την τελευταία στιγμή αν θα τον συμπεριλάβει στην τελική 20άδα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες, Μάριους.