Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 59χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τραγωδία σημειώθηκε όταν λαμαρινές καταπλάκωσαν και σκότωσαν 59χρονο χειριστή κλαρκ στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας το πρωί του Σαββάτου (7/11).

Σύμφωνα με το tempo24news, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ο 59χρονος εργάτης βρέθηκε κάτω από λαμαρίνες που τον καταπλάκωσαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε άμεσα τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια κάτω από τα οποία συνέβη το εργατικό δυστύχημα ερευνώνται, ενώ κατά τις ίδιες πηγές οι εργασίες στο σημείο έχουν σταματήσει.