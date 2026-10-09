Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερρών, όταν 49χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών.

Ο άνδρας υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Μιλώντας στο Infonews24, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Καμήλας Γιώργος Καραστεργίου εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του 49χρονου, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών.

«Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η είδηση του θανάτου του 49χρονου βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική μας κοινωνία. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και στους οικείους του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από infonews24.gr