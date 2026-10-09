Δεσμεύεται και η τραπεζική θυρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς οι οποίοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των αρχών για τέσσερα σοβαρά αδικήματα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έρευνα

«Μπαραζ» ελέγχων είναι ήδη σε εξέλιξη από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε βάρος τους η οποία ήδη προχωρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού.

Ο επικεφαλής της Ανεξαρτητης Αρχής ,επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβιβασε μαλιστα την πολυσέλιδη διαταξη που συνεταξε στην Εισαγγελία.Με αυτήν, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών,συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Επίσης, ο κ. Βουρλιωτης απεστειλε έγγραφο τόσο στο Κτηματολόγιο για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων,όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομα τους.

Τυχόν ευρήματα και από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης.

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Ωστόσο, την ώρα που η κύρια ανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Αρχή έρευνα και τέσσερα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο. Κατά πληροφορίες στο στόχαστρο της βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικης απάτης,της αντιποίηση τους ιατρικού επαγγέλματος,της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα ευρήματα της Αρχής και το πόρισμα που θα συνεχισθεί θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες.